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السبت، 21 يوليه 2018 02:02 م
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مسلحون يسرقون محتويات نقطة إسعاف على طريق الخارجة - الأقصر

السبت، 21 يوليه 2018 01:18 م
مسلحون يسرقون محتويات نقطة إسعاف على طريق الخارجة - الأقصر نقطة إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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قام مجهولون بسرقة نقطة إسعاف على طريق الأقصر - الوادي الجديد، وسلبوا محتوياتها بالكامل، بعد شل حركة المسعفين وتوثيقهم، ولاذوا بالفرار بمحتويات النقطة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبدالرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد من إدارة النجدة، يفيد بقيام مجهولين يستقلون سيارة، باقتحام نقطة إسعاف بتمركز الكيلو 110 بطريق الأقصر - الوادى الجديد، وسرقة محتويات النقطة والمتعلقات الشخصية لاثنين من المسعفين، كما قاموا بالاعتداء عليهما بالضرب وتهديدهما بالسلاح وفروا هاربين.

على الفور، تم الدفع بقوات شرطة إلى موقع الحادث وتأمين النقظة وتمشيط المنطقة والمناطق الصحراوية المحيطة بها بحثًا عن مرتبكى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

 

 

 

 

 


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