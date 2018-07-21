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مساعدة أمريكية إضافية إلى أوكرانيا بـ200 مليون دولار لتعزيز القدرة الدفاعية

السبت، 21 يوليه 2018 01:02 ص
مساعدة أمريكية إضافية إلى أوكرانيا بـ200 مليون دولار لتعزيز القدرة الدفاعية جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن البنتاجون، الجمعة أن الولايات المتحدة ستقدّم إلى أوكرانيا، مساعدة إضافية بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لهذا البلد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، فى بيان إن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الاجمالية "للمساعدات الأمريكية المخصصة للقطاع الامنى فى اوكرانيا منذ 2014 الى اكثر من مليار دولار".

وأضاف بيان البنتاجون، إن المساعدة الجديدة ستتيح لكييف بشكل خاص حيازة "معدات لدعم برامج التدريب الجارية والاحتياجات العملانية"، وذلك بهدف تعزيز القدرات القيادية للجيش الاوكرانى وتحصين اتصالاته من عمليات الاختراق وتطوير وسائله فى مجال الرؤية الليلية.

وإذ اوضحت وزارة الدفاع الأمريكية فى بيانها أن هذا التعاون الامنى بين الولايات المتحدة واوكرانيا يرتكز الى إقرار كييف مؤخرا قانونا بشأن الأمن القومي، لفتت الى ان تسليم الجيش الاوكرانى المعدات الجديدة سيتم "فى موعد يحدّد لاحقا".

ويخوض الجيش الاوكرانى حربا فى شرق البلاد ضد انفصاليين موالين لروسيا. واوقعت هذه الحرب المستمرة منذ 2014 اكثر من 10 آلاف قتيل.

وعلى الرغم من اعتراضات روسيا فقد باعت الولايات المتحدة الى اوكرانيا هذه السنة صواريخ مضادة للدبابات من طراز "جافلين" وذلك بهدف تمكين أوكرانيا من "حماية سيادتها وسلامة اراضيها".

 


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