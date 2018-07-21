مركز الملك سلمان يوفد فريقا لمتابعة المشروعات الإنسانية باليمن

إيمان حنا

أوفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فريقا مختصا لتفقد المشروعات الإنسانية التى أنشأها المركز فى اليمن لمساعدة الشعب اليمنى فى محنته، منها مركز الأطراف الصناعية فى مستشفى مأرب، واطلع على حالات لأطفال فقدوا أطرافهم إثر تعرضهم لانفجارات الألغام العشوائية التى زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية، كما اطلع الفريق على كيفية صناعة الطرف وتركيبه للمصاب.

واطلع الفريق على ما يقدم للنازحين من صنعاء فى مخيم الميل من المساعدات الإغاثية والمواد الإيوائية وصهاريج المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحى، وأشرف على عملية توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية على النازحين فى المخيم.

وعلى جانب آخر، احتفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب اليوم السبت، بتخريج الدفعة الأولى من المرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب باليمن والمكونة من (27) طفلاً من مختلف المحافظات والذى تنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدنى.

أقيم الحفل بمحافظة مأرب وتوجه وكيل المحافظة على محمد الفاطمى بالشكر لمركز الملك سلمان على ما يقدمه من دعم للأعمال والمشاريع الإنسانية وهذا المركز والمشاريع التى يقدمها فى اليمن بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الذى وقف موقفاً عروبيا مع قضية اليمن العادلة من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثى الإيرانية.

ومن جانبه، أكد مدير مركز الملك سلمان فى محافظة مأرب عبد الرحمن الصيعرى، أن هذا المشروع يأتى ضمن مجموعة من الخدمات والأعمال الإنسانية التى يقدمها مركز الملك سلمان بمختلف المحافظات اليمنية إيمانا منه بحقوق الأطفال.