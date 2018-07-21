video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز الملك سلمان يوفد فريقا لمتابعة المشروعات الإنسانية باليمن

السبت، 21 يوليه 2018 04:44 م
مركز الملك سلمان يوفد فريقا لمتابعة المشروعات الإنسانية باليمن مساعدات مركز الملك سلمان
إيمان حنا
إضافة تعليق

أوفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فريقا مختصا لتفقد المشروعات الإنسانية التى أنشأها المركز فى اليمن لمساعدة الشعب اليمنى فى محنته،  منها مركز الأطراف الصناعية فى مستشفى مأرب، واطلع على حالات لأطفال فقدوا أطرافهم إثر تعرضهم لانفجارات الألغام العشوائية التى زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية، كما اطلع الفريق على كيفية صناعة الطرف وتركيبه للمصاب.

واطلع الفريق على ما يقدم للنازحين من صنعاء فى مخيم الميل من المساعدات الإغاثية والمواد الإيوائية وصهاريج المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحى، وأشرف على عملية توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية على النازحين فى المخيم.

وعلى جانب آخر، احتفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب اليوم السبت، بتخريج الدفعة الأولى من المرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب باليمن والمكونة من (27) طفلاً من مختلف المحافظات والذى تنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدنى.

أقيم الحفل بمحافظة مأرب وتوجه وكيل المحافظة على محمد الفاطمى بالشكر لمركز الملك سلمان على ما يقدمه من دعم للأعمال والمشاريع الإنسانية وهذا المركز والمشاريع التى يقدمها فى اليمن بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الذى وقف موقفاً عروبيا مع قضية اليمن العادلة من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثى الإيرانية.

ومن جانبه، أكد مدير مركز الملك سلمان فى محافظة مأرب عبد الرحمن الصيعرى، أن هذا المشروع يأتى ضمن مجموعة من الخدمات والأعمال الإنسانية التى يقدمها مركز الملك سلمان بمختلف المحافظات اليمنية إيمانا منه بحقوق الأطفال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز الملك سلمان يحتفل بتأهيل 27 طفلاً من المجندين والمتأثرين بالحرب فى اليمن

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق مبادرات لمساعدة ذوى القدرات الفائقة

السعودية والإمارات تواصلان إغاثة اليمنيين.. مركز الملك سلمان يوزع 27 طن مواد إغاثية بعدن

مركز الملك سلمان

اليمن

الشعب اليمنى

الحوثيين

الأطفال المجندين لدى الحوثى




لا تفوتك
جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة