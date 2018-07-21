مركز الملك سلمان يحتفل بتأهيل 27 طفلاً من المجندين والمتأثرين بالحرب فى اليمن

إيمان حنا

احتفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب باليمن، اليوم السبت، بتخريج الدفعة الأولى من المرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب، والمكونة من (27) طفلاً من مختلف المحافظات والذى تنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدنى.

أقيم الحفل بمحافظة مأرب، وتوجه وكيل المحافظة على محمد الفاطمى بالشكر لمركز الملك سلمان على ما يقدمه من دعم للأعمال والمشاريع الإنسانية بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الذى وقف موقفاً عروبيا مع قضية اليمن العادلة من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثى الإيرانية.

ومن جانبه، أكد مدير مركز الملك سلمان فى محافظة مأرب عبد الرحمن الصيعرى، أن هذا المشروع يأتى ضمن مجموعة من الخدمات والأعمال الإنسانية التى يقدمها مركز الملك سلمان بمختلف المحافظات اليمنية إيمانا منه بحقوق الأطفال، داعيا الجميع إلى الاهتمام بالأطفال الذين تستخدمهم مليشيات الحوثى الإيرانية وقوداً للحرب.

وعبرت كلمة الأطفال المجندين عن المعاناة والظروف القاسية التى أجبروا على تحملها بعدما اختطفتهم مليشيات الحوثي وجندتهم قسراً بدون علم أهاليهم مما تسبب لهم بصدمات نفسية ورعب شديد جراء إقحامهم فى المعارك.