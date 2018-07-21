مدير جودة جامعة طنطا: جودة التعليم دعامة أساسية للاقتصاد المبنى على المعرفة

الغربية أحمد زيادة

أكدت الدكتورة عزة حسن، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا على الجهود الكبيرة التى يبذلها الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا منذ توليه المسئولية فى سبيل تطوير النظم الإدارية والأكاديمية بجميع كليات الجامعة رغبة منه فى حصول جميع الكليات على شهادة الجودة والاعتماد، إلى جانب سعيه الدائم لتطوير معايير الجودة بالجامعة لتتواكب مع المعايير العالمية.

وقالت الدكتورة عزة حسن،فى بيان له اليوم إن التعليم الجيد هو السبيل الأوحد للتنمية الشاملة والخيار الاستراتيجى لمواكبة الثورة الرقمية، وذلك فى إطار استراتيجية مصر 2030 لتطوير التعليم، والتى يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت مدير مركز ضمان الجودة،فى بيان أن جامعة طنطا تضع نصب عينيها نحو الارتقاء بمنظومة التعليم، من خلال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر لمخرجات العملية التعليمية، ما يجعلها مصدرًا للإبداع والابتكار الذى يشكل دعامة أساسية للاقتصاد المبنى على المعرفة.

وتابعت مدير مركز ضمان الجودة، أن هناك بزامج جديدة و متميزة فى مختلف كليات الجامعة مثل كلية العلوم والصيدلة والطب وطب الأسنان والهندسة والتربية والتجارة يقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة بمتابعتها وتاهيلها للحصول على الاعتماد.

وأكدت على حرص المركز على تطوير مهارات الجهاز الإدارى والعاملين به بإدارات الجامعة المختلفة للوصول لأعلى معدلات نجاح لتحقيق المواصفات القياسية الدولية لمتطلبات شهادة «ISO» الأيزو.