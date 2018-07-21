مديرية التعليم بكفر الشيخ تعلن عن حاجتها لوظائف قيادية بالمدارس

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن خلو عدد من الوظائف القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية، طبقاً للقانون 155 لعام 2007م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، بوظائف" مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة ،موجه ، موجه أول، وموجه عام".

وطالبت الراغبين لشغل هذه الوظائف من العاملين بالتربية والتعليم التقدم لها بالمديرية وبالإدارات التعليمية " تنسيق الوظائف الإشرافية "، ويمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط الترشح للوظائف المعلن عنها بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمة وتقدم الطلبات لمدة 15 يوماً.