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محاكمة عاجلة لمستريح البحيرة لاتهامه بالنصب على المواطنين وجمع 14 مليون جنيه

السبت، 21 يوليه 2018 04:41 م
محاكمة عاجلة لمستريح البحيرة لاتهامه بالنصب على المواطنين وجمع 14 مليون جنيه محكمه - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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بدأت محكمة جنح الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد الجعيدى، رئيس المحكمة نظر محاكمة حلاق و المعروف إعلاميا بمستريح مستحضرات التجميل لقيامه بالنصب على 5 أشخاص والحصول منهم على 14 مليون جنيه فى جلسة عاجلة.

 

وكانت نيابة جنوب دمنهور، برئاسة المستشار هانى ياسين رئيس النيابة و بإشراف المستشار أحمد حامد المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، قد أحالت المتهم لجلسة عاجلة لنظرها اليوم، السبت بمحكمة جنح الدلنجات.

 

وترجع أحداث الواقعة حينما حرر 5 أشخاص بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، محضرا ضد حلاق بتهمة النصب عليهم والحصول على 14 مليون جنيه لتوظيفها فى استيراد مستحضرات التجميل مقابل أرباح شهرية 10 %.

 

وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد احمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد ببلاغ كل من: "م.ز " صاحب محل موبيليا، و" م.أ.خ" نجار، و" أ.ع.ه" محام، و" أ.ا "، " ع.ع.ا "، ابن عم برلماني، يتهمون " أ.ع.ب" حلاق ومقيم بمدينة الدلنجات بالحصول منهم على مبالغ مالية تصل إلى 14 مليون جنية لتوظيفها فى استيراد مستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح شهرية بنسبة 10% من إجمالى رأس المال.

 

وقال الضحايا فى بلاغهم، أن المتهم حصل منهم على مبالغ مالية تتراوح بين مليونى وثلاثة ملايين جنية لتوظيفها فى استيراد مستحضرات التجميل من الخارج مقابل الحصول على أرباح شهرية، مشيرين إنهم فوجئوا بعدم التزام المتهم بتسديد الأرباح الشهرية فى المواعيد المحددة، وأبلغهم بعدم خروج البضائع المستوردة من الجمارك بالميناء.

 

وأضاف الضحايا، أن هناك عدد كبير من المواطنين حصل المتهم على مبالغ مالية منهم لتوظيفها مقابل ارباح شهرية بمبالغ تصل إلى 120 مليون جنية بينهم شخصيات عامة وأبناء عائلات كبرى لم يتقدموا ببلاغات ضده حتى الأن، لافتين إلى أن المتهم يعمل فى توظيف الأموال باستيراد جميع مستلزمات التجميل بكافة أنواعها من الخارج منذ 4 سنوات.

 

وتمكن ضباط المباحث بالأموال العامة من ضبط المتهم وبمواجهته اعتراف بحصول على أموال من الضحايا مقابل توظيفها، موضحا أنه قام بالتوقيع لهم على شيكات بنكية بالمبالغ المالية، وتحررت المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

 


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