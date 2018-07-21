محافظ بورسعيد: قطار التنمية يمضى فى طريقة للنهوض بالدولة ولن توقفه الشائعات

بورسعيد – محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أن قطار التنمية الشاملة التى تعم مصر يمضى قدما فى طريقة تحت قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن قوى الشر فشلت فى إيقاف المسيرة ولن تجد حيلة لديها مؤخرا إلا إطلاق الشائعات التى تحاول النيل من عزيمة المصريين إلا أن وعى أبناء مصر الأوفياء والواقع العملى وحجم العمل الضخم فى المشروعات المختلفة أجهض هذه المحاولات التى لن تنال أبدا من وقوف الشعب خلف القائد بعدما عرف الجميع طعم الاستقرار والأمان والجهود المخلصة لإعادة بناء الدولة.

وأضاف الغضبان، خلال الاجتماع الذى عقدة اليوم بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الاحياء ومديرى المديريات والإدارات المختلفة بالمحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من مشروعات التنمية التى تنفذها الدولة وشهد العامين الأخيرين إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات باستثمارات كبيرة وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فقد حصلت بورسعيد على أكبر نسبة من مشروعات الإسكان المختلفة بين المحافظات، كما شهدت نهضة صناعية ودخلت عصر الصناعات الكبرى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وكان آخرها خمسة مشروعات فى مجالات انتاج اطارات السيارات وجنوط السيارات وإنتاج الأدوات الكهربائية والزيوت باستثمارات تخطت الـ6 مليار جنيه، وكذلك المشروعات الصناعية الصغيرة وتكوين قاعدة من صغار المستثمرين الشباب ونجحت تجربة مجمع الصناعات الصغيرة الأول وضم 58 مصنعا، وجارى التخطيط لإنشاء المجمع الثانى 66 مصنعا بخلاف مجمع ثالث أنشأته هيئة التنمية الصناعية جنوب بورسعيد يضم 118 مصنعا.

وأضاف الغضبان، خلال الاجتماع أن الشباب كان لهم نصيب كبير بفتح مجالات العمل امامهم وتسليمهم شاطى بورسعيد لتطويره ونجحت التجربة بالمشروعات السياحية القائمة على امتداد الشاطئ.

وتابع محافظ بورسعيد حديثه: "لن تنسى المحافظة مشروعات الخدمات للنهوض بمستوى الحياة لأبنائها، حيث بدأ التشغيل التجريبى فى أكبر محطة معالجة للصرف الصحى جنوب بورسعيد بطاقة استيعابية 40 ألف م3 للقضاء على هذه المشكلة التى ظلت عالقة وتؤرق عدد كبير من الأهالى، كما سيبدأ قريبا مشروع توصيل شبكة الغاز الطبيعى لكافة المناطق والمساكن التى لم يصلها الخدمة فى حى العرب والمناخ مع تقسيط تكلفة دخول الشبكة للمواطنين تيسيرا عليهم والتى يبلغ عددهم 12 ألف وحدة سكنية".

وأوضح المحافظ عادل الغضبان، أنه خلال فترة وجيزة سيبدأ مشروع تطوير شارع محمد على فى إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والتى بدأته بمبادرة حدائق بلا أسوار والتى أظهرت الوجه الحضارى لمدينة بورسعيد، كما تستمر سياسة المحافظة فى دعم منظومة التعليم بعدما نجحت فى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية والحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى التعليم الثانوى والتجارى.

وطالب الغضبان، فى نهاية الاجتماع جميع المسئولين بكافة إدارات المحافظة والأحياء والمديريات بالإسراع فى خطوات تفعيل منظومة الإدارة الإلكترونية والتى بدأت منذ فترة بالمحافظة لتوفير أفضل خدمة للمواطن فى أسرع وقت ممكن.

كما وجه الغضبان، المسئولين بتوعية العاملين بما يتم تنفيذه من مشروعات مختلفة وتسليط الضوء عليها لتكون الصورة واضحة تماما مع تقبل كافة الأفكار البناءة للوصول إلى ما هو أفضل.