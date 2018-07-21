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محافظ بنى سويف يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

السبت، 21 يوليه 2018 12:23 م
محافظ بنى سويف يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف - إيمن لطفى
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بعث المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف،ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة جاء فيها.

وقال محافظ بنى سويف ، فى بيان لها اليوم ، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى :"يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب محافظة بنى سويف، بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة،أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من التقدًم والإزدهار، داعياً المولى عزوجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وناصراً للحق، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها".

 

 


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