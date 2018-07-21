محافظا الإسماعيلية والإسكندرية ورئيس جامعة الزقازيق يهنئون الرئيس بذكرى ثورة يوليو

الإسماعيلية – جمال حراجى - الإسكندرية جاكلين منير - الشرقية حمدى عبد العظيم

بعث اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، برقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة

وأكد المحافظ خلال رسالته للرئيس التهنئة بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة، التى خرجت فى الثالث والعشرين من يوليو فى حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية، وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن، متمنين خالص التوفيق والسداد، واستكمال المسيرة الموفقة لتدعيم قواعد وأركان الدولة المصرية، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ خلال البرقية التى أرسلها اليوم للرئيس السيسى إلى أننا نعاهدك باسم كل الأجهزة التنفيذية، وجموع مواطنى وشعب الإسماعيلية بمختلف طوائفهم، بأنهم جميعا سيكونون دائما وأبدا خلف قيادتكم السياسية الرشيدة فى كل خطوات الإصلاح، وفق الله سيادتكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها .

ومثله بعث الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٦٦ لثورة يوليو ٥٢ المجيدة، مقدما التنهئة باسم محافظة الإسكندرية وقياداتها وموظفيها وجميع مواطنى المدينة، راجيا المولى عز وجل أن يكلل مسيرة القيادة السياسية بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ مصر ويرفع من شأنها بجهود رجالها المخلصين .

وأكد المحافظ أن هذه الثورة أعادت لنا قيم العزة والكرامة والفداء، وأكدت المسواة والحريّة بين جميع أبناء وطننا الغالية مصر، مشيرا إلى أن احتفال المصريين بثورة الثالث والعشرين من يوليو فى كل عام يأتى تأكيدا للعالم أجمع أنه فى تاريخ الأمم مراحل فارقة وفى حياة الرجال لحظاتٌ حاسمة، وأن مصر ستبقى على مر الزمان وطناً عزيزاً أبياً، وسيظل شعبها وجيشها وشرطتها فى رباط إلى يوم الدين .

كما هنأ الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشعب مصر بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، التى تعد نقطة فارقة فى التاريخ المصرى الحديث وأول الخطوات فى طريق الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية فى مصر، وهو ما مثل نموذجًا وإلهامًا للكثير من شعوب دول العالم.



ووجه "عبد البارى" تحية إجلال وتقدير إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة الذين حملوا راية ثورة يوليو بكل شرف وأمانة، وهو ما ساندهم فيها جموع الشعب المصرى وبارك ثورتهم العظيمة، مضيفًا أن أبناء القوات المسلحة الباسلة كانوا عبر عصور التاريخ المصرى ومايزالون هم الدرع الواقى والحصن الحصين لأمن واستقرار الدولة المصرية وخط الدفاع عن سلامة شعبه وحماية إرادته السياسية الحرة.



كما بعث الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق برقيات تهنئة الى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لذكرى ثورة 23 يوليو على نفوس كل المصريين والشاهدة على عظمة شعب مصر الأبى وقواته المسلحة الباسلة، متمنيًا من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.