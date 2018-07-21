مباحث الزاوية الحمراء تتحرى عن نشاط سايس لسرقته مدرسة إعدادى

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، رجال المباحث، بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لسايس لقيامه بسرقة نوافذ المدارس فى المنطقة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقى قسم شرطة الزاوية بلاغًا من سناء.ا.م.ا. 55 سنة مديرة مدرسة الإعدادية بنين تفيد باكتشافها سرقة أجزاء من نوافذ الألوميتال الخاصة بفصول المدرسة واتهمت رمضان.ع. سايس بذات المنطقة بأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعللت تأخرها فى الإبلاغ لإخطار الإدارة التعليمية بجهة عملها.

وتأيدت الواقعة بشهادة سامى.ح.ك.35 سنة، سائق، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها يوسف.ع.ع. 18 سنة عامل بجراج بجوار المدرسة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق".

وتم بإرشاد المتهم ضبط كل المسروقات لدى عميله "شعبان.ف.ش" 43 سنة، صاحب مخزن خردة، وباستدعاء المبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمته والهارب بالسرقة فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .