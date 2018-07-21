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قاضى "داعش عزبة محسن" يأمر بتأمين وصول شاهد لمنزله.. والتأجيل لـ14 أغسطس

السبت، 21 يوليه 2018 12:33 م
قاضى "داعش عزبة محسن" يأمر بتأمين وصول شاهد لمنزله.. والتأجيل لـ14 أغسطس محكمة-أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل، ثالث جلسات محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية لـ 14 أغسطس لسماع الشهود.

كما أمرت المحكمة قوات التأمين بطرة بتأمين شاهد الإثبات هانى باولو وتوصيله إلى منزله بعد تعرفه على المتهم حمزة شعبان الذى قام بوضع قنبلة فى محل الكحوليات الخاص بالشاهد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.

 


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