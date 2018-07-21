فيديو وصور.. محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمى للتمريض ويكرم عدد من العاملين

الغربية محمد طارق

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية حفل اليوم العالمى للتمريض، والذى نظمته نقابه مهنه التمريض بالغربية بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وتلاوة من أيات الذكر الحكيم ثم شكرت ناديه أنور القائم بأعمال نقيب تمريض الغربية محافظ الغربية على دعمه الدائم لمهنه التمريض وكذا أيضا على تخصصيه قطعه أرض مساحتها 2000 متر لإنشاء نادى اجتماعى لنقابه التمريض.

وألقت الدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية للتمريض ونقيب عام التمريض كلمه أكدت فيها على دور التمريض فى القضاء على أخطر الإمراض والأوبئة والوصول بالتطعيمات والأمصال إلى أصعب الأماكن لتجنب العدوى والإصابه بالأمراض.

وقدمت جزيل الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على الدعم الدائم وتقديره لهذه المهنة ومنح قطعه أرض لإقامه نادى عليها وقدم الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية الشكر والعرفان للمحافظ على اهتمامه الدائم بتطوير المنظومة الصحية وإقامه الصروح الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأثناء الاحتفال قام محافظ الغربية بإلقاء كلمه عبر فيها عن سعادته بوجوه فى هذا الحفل، كما أثنى على دور منهه التمريض فى تخفيف الآلام والمعاناة عن المرضى، مشيرا إلى مهما تكلمنا لانستطيع أن نعطى لمهنه التمريض حقهم لانهم متحملين العمل ليلا ونهارا ويستقطعون من وقت أبناءهم لخدمه المرضى والتخفيف عنهم وأكد على أن التمريض له دور كبير فى سرعه الشفاء، كما أكد على أننا ندعم منظومة هيئة التمريض للنهوض والرقى بها وأن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاتألوا جهدا لتدعيم كافه القطاعات والرقى بها والعمل على تطوير المنظومة الصحية خاصة.

وفى نهاية الاحتفال تبادل محافظ الغربية و رئيس الإدارة المركزية للتمريض ونقيب عام التمريض درع المحافظة ودرع نقابه التمريض.

ومنح المحافظ الدكتور محمد الشورى والدكتور سمير الخولى والدكتور سامح حبيب أعضاء مجلس النواب شهادات تقدير مقدمه من نقابه التمريض بالغربية، كما تم تكريم عدد من مديرى المستشفيات والوحدات الصحية ومديرى التمريض بالمستشفيات ووكيل مديرية الصحة ونقيب صيادلة الغربية ومدير مركز إعلام الغربية ومنحهم شهادات تقدير.



محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمى للتمريض



محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمى للتمريض



محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمى للتمريض



محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمى للتمريض



محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمى للتمريض



محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمى للتمريض



محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمى للتمريض



محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمى للتمريض



محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمى للتمريض