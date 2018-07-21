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فيديو وصور.. مأساة الطفلة "كارما" بقنا.. تعانى من مرض جلدى نادر

السبت، 21 يوليه 2018 08:52 ص
فيديو وصور.. مأساة الطفلة "كارما" بقنا.. تعانى من مرض جلدى نادر الطفلة كارما
قنا – هند المغربى
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ما بين أنين الآلام والتشققات التى تنزف دما ونظرات الشفقة تعيش "كارما" الطفلة التى تبلغ من العمر عاما واحدا وأسرتها لحظات القهر منذ  ولادتها.

فى إحدى قرى الصعيد الجوانى وبالتحديد أقصى جنوب محافظة قنا، ولدت منذ عام الطفلة "كارما" تعانى من مرض جلدى يجعل جسمها يتشقق ويحمل قشرة سوداء، وتصل التشققات إلى مرحلة النزيف فى حالة تأخر العلاج، وهو عبارة عن مرطبات ومهدئات دون علاج المرض نهائيا.

تقول والدة "كارما" ربة منزل إن زوجها رجل "على باب الله" يعمل باليومية دون دخل ثابت ولديها 3 أطفال، ولد يبلغ من العمر 8 سنوات وطفلة أخرى تبلغ 6 سنوات، ومنذ عام جاءت كارما إلى الدنيا ولكنها تعانى منذ اللحظة الأولى من ولادتها بمرض جلدى "تم تشخيصه من قبل الأطباء بمرض "قشر السمك".

وأضافت أنها زارت العديد من عيادات الجلدية بمحافظة قنا، وكانت الأدوية جميعها عبارة عن مرطبات ومهدئات للحالة، إلا أن الحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن هناك أحد الأطباء طالبها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه لعلاج حالة كارما نهائيا بالحقن، لافتة إلى أنها تكاد تعيش هى وأسرتها بعد كفاح زوجها اليومى لتوفير متطلبات الحياة.

وأوضحت: "تقتلنى نظرات أهالى القرية لطفلتى وكأنها طفلة مشوهة، ويعاملها البعض وكأن بها عدوى، لافتة إلى أن هناك قسوة كبيرة من بعض الأشخاص فى معاملة الطفلة ونظراتهم إليها وكأنها مذنبة، مضيفة بأنها تتمنى أن تشفى طفلتها حتى لا تواجه قسوة الحياة وقسوة نظرات الناس لها وخاصة فى صعيد مصر".

وناشدت والدة كارما أطباء الخير بتبنى حالة طفلتها، وتقديم يد المساعدة لها وعلاجها، حيث إن هناك بعض العلاجات مرتفعة الثمن لا تستطيع توفيرها، وكذلك لا تتمكن من زيارة الأطباء الذين يطلبون أسعارا مرتفعة لتوقيع الكشف الطبى على الطفلة لعلاجها.

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