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فيديو.. وزير التعليم العالى: سحب كليات العلوم الطبية من التنسيق تنفيذا لقرار الحكومة

السبت، 21 يوليه 2018 06:35 م
فيديو.. وزير التعليم العالى: سحب كليات العلوم الطبية من التنسيق تنفيذا لقرار الحكومة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تم سحب كليات العلوم الطبية من تنسيق الجامعات الحكومة والخاصة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مضيفا: "وجدنا أن هناك لغط حول الكلية ومسماها ومسمى الخريج والتوصيف الوظيفى من وزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وملتزمون بقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن بتشكيل لجنة للوقوف على كل مشكلات هذا القطاع".

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر المجلس بجامعة القاهرة، "أتمنى أن يكون هذا التخصص فى كل جامعة فى مصر لأنه مهما للغاية، وكل الطلاب الموجودين فى المنظومة الحالية يمتلكون مركزا قانونيا لن يمسه شئ لأنه دخل على منظومة قانونية ستحكم تواجده بالجامعة حتى التخرج"، موضحا أن وقف الدراسة لصالح الطلاب والحفاظ على حقوقهم وضمانها والانتهاء من الجدل فى هذا الموضوع.

 

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى: "اللجنة المشكلة ممثل فيها وزارة الصحة ونقابة الأطباء والتنظيم والإدارة والتعليم العالى وممثلين من الخريجين ليتناقشوا معا وهذا تكليف من مجلس الوزراء وليس قرار الوزارة".


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كلية العلوم الطبية

التعليم العالى

الثانوية العامة

الاعلى للجامعات




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