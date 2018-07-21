video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. وزير التعليم العالى: استثناء الـ2 % أقل واجب من الدولة لطلاب شمال سيناء

السبت، 21 يوليه 2018 06:47 م
فيديو.. وزير التعليم العالى: استثناء الـ2 % أقل واجب من الدولة لطلاب شمال سيناء د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن قرار تخفيض الحد الأدنى لقبول طلاب شمال سيناء فى الجامعات البالغ 2% بقرار مجلس الوزراء ميزة نسبية للقبول بالجامعات ويمثل أقل واجب يمكن أن تقدمه الدولة لطلاب شمال سيناء بعد ظروف قاسية للغاية مروا بها.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر المجلس بجامعة القاهرة، إن طلاب شمال سيناء تحملوا ظروف قاسية وهذا التخفيض سيكون للعام الحالى فقط وسيضع ضوابطه المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "لا تغيير بقواعد القبول الخاصة فى جامعة سيناء التى تستقبل طلاب من كل مصر ولكن التخفيض لطلاب شمال سيناء فقط".

 

وتابع أنه طالب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، بعمل حصر بضوابط حافز الابتكار وقائمة بالأماكن الجوائز العلمية وبراءات الاختراع تكون مقيدة ومعلنة خلال الفترة المقبلة وتعلن فى كل الجهات لإضافتها بعد ذلك مثل درجات الحافز الرياضى على مجموع طلاب الثانوية العامة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. وزير التعليم العالى: سحب كليات العلوم الطبية من التنسيق تنفيذا لقرار الحكومة

طلاب شمال سيناء

الحد الادنى

الثانوية العامة

الاعلى للجامعات




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة