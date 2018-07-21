فيديو.. مش أى حاجة تشوفها على السوشيال ميديا تصدقها

تتصفح حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل يومى وتتابع العديد من الأخبار والقصص المنشورة عليه، ووسط هذا الكم الهائل من الموضوعات عليك التروى وعدم التسرع قبل تصديق أى مادة فى ظل انتشار كثير من الشائعات على السوشيال ميديا.

فى الفيديو التالى نوضح أهمية عدم تصديق أى شىء على السوشيال ميديا لأن تلك الشائعات تؤثر بالسلب على حياة كثير منا، خصوصا أن كثيرا من الأكاذيب المنتشرة على مواقع التواصل تثير حالة من البلبلة والرعب فى كثير من الأوقات رغم عدم صحتها فى النهاية، ومن هنا ينبغى التروى قبل تداول أى معلومات.