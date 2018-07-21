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فيديو.. بدء انعقاد الجلسة الطارئة لـ"اتحاد البرلمان العربى" حول تداعيات قضية القدس

السبت، 21 يوليه 2018 10:34 ص
فيديو.. بدء انعقاد الجلسة الطارئة لـ"اتحاد البرلمان العربى" حول تداعيات قضية القدس اتحاد البرلمان العربي
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل
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بدأت منذ قليل فعاليات الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس الاتحاد، فى جلستها الطارئة لرؤساء المجلس والبرلمانات العربية، والتي استهلت أعمالها بتلاوة القرآن الكريم.
 
يأتى الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت، وعدد من الدول العربية، لبحث تداعيات قضية القدس، فى ضوء الممارسات الإسرائيلية، والمستجدات الأخيرة فى القضية الفلسطينية، ومن المقرر، أن يقيم الدكتور علي عبد العال مأدبة غداء على شرف رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة فى الاجتماعات فى (البهو الفرعونى) بمقر المجلس.
 
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تسلم فى الخامس من أبريل الماضى، رئاسة الاتحاد البرلماني العربى، رسميا، لمدة عام، وذلك خلفاً لنظيرة المغربي حبيب المالكى.
 
 
 
صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (1)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (2)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (3)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (4)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (5)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (6)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (7)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (8)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (9)

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (10)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (11)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (12)

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (13)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (14)

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (15)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (16)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (17)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (18)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (19)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (20)
 

 

صور جلسة طارئة للبرلمان العربى حول تداعيات قضية القدس (21)
 

 


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انعقاد جلسة طارئة لـ"اتحاد البرلمان العربى" اليوم حول تداعيات قضية القدس

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