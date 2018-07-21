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فى واقعة الغش بسوهاج.. أولياء الأمور يطالبون بالسماح للطلاب بدخول الدور الثانى

السبت، 21 يوليه 2018 05:38 م
فى واقعة الغش بسوهاج.. أولياء الأمور يطالبون بالسماح للطلاب بدخول الدور الثانى الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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شهدت واقعة حرمان 83 طالبا بسوهاج من امتحانات الثانوية العامة لمدة عام بسبب الغش الجماعى الذى تم رصده فى مادة الفلسفة والمنطق، والتى اختبرها الطلاب فى آخر يوم بالامتحانات، تطورات جديدة تصب فى مصلحة الطلاب.

 

مذكرة أولياء الأمور لوزير التعليم

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن أولياء الأمور قدموا خلال الأيام الماضية مذكرة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم طالبوا فيها بتخفيف العقوبة عن الطلاب لإحساس بعضهم بالظلم.

وأضافت المصادر، أن الوزير وجه المذكرة إلى الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحانات وتم إحالتها إلى الشئون القانونية لدراسة الأمر والرد عليها، مشيرة إلى أن الشئون القانونية هى المنوط لها الفصل فى مثل هذه الوقائع لأنه سوف يتم تطبيق القانون.

 

مطالب أولياء الأمور

وكشفت المصادر، أن أولياء الأمور طالبوا فى المذكرة إلغاء عقوبة العام على الطلاب والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثانى فى مادة الفلسفة والمنطق فقط بدرجة النجاح فى المادة وليست الدرجة الفعلية، مضيفة أن أولياء الأمور برروا مطالبهم بأن أبناءهم ليس لهم ذنب وهناك طلاب محولين إلى المدرسة هم من استفادوا من الغش.

وأكدت المصادر، أن قرار حرمان هؤلاء الطلاب من الامتحان لمدة عام صدر بعد موافقة وتصديق عدة جهات داخل الكنترول، مؤكدة أن الوزارة لم كانت حريصة على مستقبل الطلاب ولكن ثبت بالفعل حالات غش جماعى ومن ثم فلن تقف الوزارة عاجزة فى التصدى لمثل هذه الحالات التى تشوشر على نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة.

 

رضا حجازى: سنطبق القانون فى جميع الأحوال

من جانبه قال الدكتور رضا حجازى، رئيس الامتحانات لـ" اليوم السابع"، إنه تلقى مذكرة وتم رفعها للشئون القانونية والشئون القانونية ورأيها وسوف نطبق القانون فى جميع الأحوال.

وفيما يتعلق بظلمات الثانوية العامة، قالت مصادر، إن الوزارة تلقت عدة حالات تتعلق بحجب النتائج الخاصة ببعض الطلاب الذين تم تحرير محاضر شغب لهم خلال أداء الامتحانات، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس الشكاوى والتظلمات المقدمة من الطلاب بعد الرجوع إلى محاضر المحررة من قبل لجنة سير الامتحانات.

 

استمرار تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة

وأكدت المصادر، أن هناك تعليمات لمستشارى المواد الدراسية بأن الأجزاء المقدرة لا تقدر مرة أخرى فى التظلمات، لافتة إلى أن هناك بعض الأوراق طلبت لجنة مراجعة التظلمات الأصول من أجل زيادة درجات الطلاب، لافتة إلى أن الورقة التى تقرر اللجنة زيادة درجات فيها يتم طلب الأصول من الكنترول.

وأشارت المصادر إلى أن مواد الكيمياء واللغة الإنجليزية واللغة العربية تصدرت قائمة المواد المتظلم منها، لافتة إلى أن لكنترولات تواصل استقبال الطلاب المتظلمين من أجل الإطلاع على كراسات الإجابة وكتابة الملاحظات وفحصها لحصول كل طالب على حقه دون أن يشعر أحد بظلم، مؤكدة أن الطلاب موزعين على أيام التظلمات حتى يتمكنوا من الإطلاع بشكل هادئ ويحصل كل طالب على وقته الذى يرغب فيه أثناء مراجعة صورة من كراسة الإجابة داخل الكنترول.


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