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السبت، 21 يوليه 2018 09:33 م
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فوز تعليم كفر الشيخ بمركزين فى مسابقة الطالب المثالى على مستوى الجمهورية

السبت، 21 يوليه 2018 09:09 م
فوز تعليم كفر الشيخ بمركزين فى مسابقة الطالب المثالى على مستوى الجمهورية الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برئاسة  الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، عن فوز عتاب رضا جمال بالمركز الثالث، وعلى محمد جابر بالمركز الخامس الطالبين بالمرحلة الإعدادية  فى التصفية النهائية لمسابقة "الطالبة / الطالب المثالى للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2017/2018.
 
 وأعلنت وكيل الوزارة عن تكريمها للفائزين خلال الأيام المقبلة ، مؤكدة أن المسابقة أجريت تحت رعاية معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني تحت شعار "القيادات الطلابية وترسيخ القيم الأخلاقية " من أجل اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات الطلاب، والحفاظ على القيم والأخلاقيات المثالية، وربط الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية من أجل إعداد قيادات طلابية قادرة على مواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وإعداد المواطن القادر على ممارسة الديمقراطية وتحمل المسئولية؛ لتحقيق الانتماء للوطن، ودعم القيم الأخلاقية فى نفوس الطلاب، وكذلك زيادة القدرة المعرفية للطلاب فى ظل المتغيرات التكنولوجية والمحلية والعالمية المعاصرة التى فرضتها العولمة، والاستفادة من بنك المعرفة المصري، مؤكدا على أن الطلاب هم أمل كل أمة ولسانها الناطق وعقلها المفكر، وعليهم تنعقد الكثير من الآمال والطموحات التى يسعى أى مجتمع يريد النهضة لتحقيقها.
 
 
 

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