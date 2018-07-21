غرق مواطن أثناء استحمامه بشاطئ النخيل والبحث عن جثة آخر بالإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

شهد شاطئ النخيل بالإسكندرية حالة غرق جديدة، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم أول العامرية من مستشفى مبرة العصافرة غرب " الخاصة " بوصول إ س ا 27 سنة عامل مقيم مركز شرطة بلقاس - محافظة الدقهلية متوفى إثر إسفكسيا الغرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده س ا ا 61 سنة بالمعاش مقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل دائرة القسم جرفه التيار وغرق ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتم إخطار النيابة العامة ،و تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى، وكٌلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6019 /2018 إدارى قسم شرطة أول العامرية وتولت النيابة التحقيق.

كما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية من ح س ح 53 سنة مأمور ضرائب مقيم مركز بسيون محافظة الغربية أنه أثناء قيام نجله م ح س 18 سنة طالب مقيم بذات العنوان بالاستحمام بمياه البحر بشاطئ أبو تلات، دائرة القسم جرفه التيار وغرق ولم تظهر جثته ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته ،وكُلفت وحدة الإنقاذ النهرى بالبحث عن جثة المذكور وانتشالها، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6017/2018 إدارى قسم شرطة أول العامرية.