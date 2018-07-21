غرق شاب بمصيف بلطيم وإنقاذ 10 آخرين

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى شاب مصرعه غرقًا بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن وتسليم جثامه لذويه.

قال طلبه على إسماعيل أبو زيد، رئيس قسم المتابعة بمصيف بلطيم، أن رجال الإنقاذ، تابعوا حالة الغرق التى تعرض لها "صلاح عادل عبد العزيز شلبى"، 32 سنة، من أحدى قرى مركز كفر الشيخ، بشاطئ الأمل، وتم إخراجه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لمستشفى بلطيم المركزى.

وأضاف رئيس قسم المتابعة، للـ "اليوم السابع"،أن فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تابع إنقاذ 10 من المصطافين بشواطئ الأمل والنرجس، وحالتهم الصحية جيدة.