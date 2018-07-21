غرق شاب بترعة محلة أبو على لعدم إجادته السباحة بالمحلة

لقى شاب مقيم منطقة محلة البرج أول المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه غرقا بترعة محلة أبو علي لعدم إجادته السباحة، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة بالعثور على جثة بترعة محلة أبو علي، انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى "حمدى.ن" مقيم منطقة محلة البرج أول المحلة، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق لعدم إجادته السباحة، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.