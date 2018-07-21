على عبد العال: هناك ترجمة فعلية لدعم القضية الفلسطينية وليس مجرد شجب وإدانة

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس الاتحاد البرلمانى العربى رئيس مجلس النواب المصرى، أن هناك ترجمة فعلية ومادية للدعم العربى للقضية الفلسطينية، وهذا ما يجعلها حية دائمة ومتواجدة فى قلوب العرب.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التى يستضيفها مجلس النواب ضمن الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلمانى العربى، تعقيباً على تساؤل البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، عما إذا كان سيكتفى بالشجب والإدانة فى الدعم العربى للقضية الفلسطينية، ليعلق رئيس الاتحاد قائلا: "هناك ترجمة مادية من عدد من الدول العربية، ويسأل فى ذلك محمد صبيح رئيس الوفد الفلسطينى.

وفى سياق متصل، وجه رزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة، ورئيس الوفد الكويتى، الشكر للدكتور على عبد العال رئيس الاتحاد البرلمانى العربى، لحسن الإدارة وطول البال، مقترحا تفويضه فى تعديل البيان النهائى فى ضوء المقترحات المقدمة من أعضاء الاتحاد وإضافة ما يراه مناسباً، ليعلق "عبد العال" بقوله: " بل ما يراه الاجتماع مناسبا ليخرج معبراً عن إداردة المجتمعين .. هذا التفويض ثقيلاً لكنى سأحاول القيام به"، فيرد "الغانم" معلقاً: " أنت قدها ".