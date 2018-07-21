عشق المصريين لـ"محمد صلاح".. شاب يرسل صورة لـ"أبو مكة" من 11 ألف قطعة ورقية

السويس- سيد نون

يعبر الشباب فى كل مكان بمصر باستمرار عن حبهم للنجم العالمى محمد صلاح، بطرق مختلفة، وفى محافظة السويس أبدع شاب فى فن الأوريجامى برسم صورة مصنوعة من 11 ألف قطعة ورقية للنجم العالمى محمد صلاح.

وأرسال الشاب لـ"محمد صلاح" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ما رسمه، متمنيا له استمرار التفوق ورفع رأس مصر فى كل مكان.

وقال محمد خالد 16 عامًا، إنه من العاشقين للنجم العالمى محمد صلاح، جناح نادى ليفربول الإنجليزى، مؤكدًا على أنه يهوى فن الأوريجامى ودائما ما يقوم بتنفيذ العديد من الرسومات، ويقوم بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأكد محمد، لـ"اليوم السابع"، على أن إصابة صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا جعلته يقوم برسم صورة مصنوعة من 11 ألف قطعة ورقية، متمنيا أن تلقى الصورة التى أهداها لصلاح على إعجابه، وأن يشاهدها صلاح، وإنه لا يريد من النجم العالمى سوى التأكد أن كل شباب مصر يحبونه ويعتبرونه مثلهم الأعلى.

وأكد والد محمد خالد، على أنه فخور بنجله ويتمنى أن يتم تنمية موهبته، وأن يصل فى الفن إلى ما يتمناه.

النجم العالمى محمد صلاح