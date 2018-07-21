ضبط 6 عاطلين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مباحث مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 6 عاطلين بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "احمد م" 25 سنة عاطل، ومقيم قليوب البلد دائرة القسم، وبحوزته 27 قرص مخدر، ومبلغ مالى 120 جنيه، وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2399 لسنة 2018م إدارى قسم قليوب، كما تم ضبط "عادل ع" 35 سنة عاطل، ومقيم بندر شبين، وبحوزته 13 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 550 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

وضبط "سيد أ" 23 سنة عاطل ومقيم شبرا البلد، وبحوزته 64 قرصا مخدرا، وكمية من الفودو المخدر تزن حوالى 30 جراما، وسيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 45 جنيها، وهاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط "احمد ي" 27 سنة عاطل، ومقيم شبرا البلد، وبحوزته 78 قرصا مخدرا وكمية من الفودو المخدر تزن حوالى 20 جراما ومبلغ مالى 30 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "محمد ط" 31 سنة عاطل، ومقيم عزبة رستم دائرة قسم شبرا الخيمة، و"مجدى ح" 30 سنة عاطل ومقيم عزبة رستم – دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 25 جراما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21666/394 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة.