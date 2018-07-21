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السبت، 21 يوليه 2018 12:20 م
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ضبط عامل يرتدى نقابا للتحرش بالسيدات فى الإسكندرية

السبت، 21 يوليه 2018 11:07 ص
ضبط عامل يرتدى نقابا للتحرش بالسيدات فى الإسكندرية متهم - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط عامل يرتدى النقاب للتحرش بالسيدات بمنطقة المنشية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية من الأهالى بضبط شخص يرتدى الملابس النسائية "نقاب" بشارع زنقة الستات دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "أ.ا.ع" 30 سنة بائع مقيم مساكن عثمان دائرة قسم مينا البصل، و"ا.م.ص" 30 سنة بائع مقيم شارع سوق الكانتو دائرة القسم، قررا بأنه أثناء تواجدهما بعملهما بالشارع محل البلاغ، شاهدا "أ.س.م" 25 سنة عامل بأحد النوادى، مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك مرتدياً الملابس النسائية "نقاب" وقيامه بالتحرش بالمارة من النساء فقاما بضبطه بمساعدة الأهالى، وبمواجهته اعترف، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2609/2018 إدارى قسم شرطة المنشية.


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