ضبط شخصين زورا شهادة بختم الجمهورية لشغل وظيفة معلم مساعد بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط شخصين لتقديمهما عقودا بإدارة المنتزه التعليمية، لشغل وظيفة معلم مساعد ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مُقلد ومذيلة بتوقيعات مزورة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من "م ن ص" 53 سنة مسئول شئون العاملين والتعاقدات بإدارة المنتزه التعليمية، مقيمة منطقة سيدى بشر قبلى - دائرة قسم ثان المنتزه، يفيد بقيام "ا ا ا" 31 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مقيم - دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، و "م ح ا" 30 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية .. مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالتقدم للإدارة جهة عملها بعقود لشغل وظيفة معلم مساعد.. ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مُقلد ومذيلة بتوقيعات مزورة.

وبالانتقال والفحص، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بأنهما تحصلا على تلك العقود من شخص يدعى "م ا" لا يعلمان باقى بياناته "مقابل مبلغ 7000 جنيه لكل منهما، ونفيا علمهما بأن العقود مزورة.

وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحديد المتهم وضبطه، وتحرر المحضر رقم 7382 / 2018 إدارى قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.