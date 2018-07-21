ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالسويس

السويس - سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من ضبط تشكيل عصابى سرقة سيارتين داخل حى عتاقة بالمحافظة، وتسلم المواطنين السيارتين، بعد إنهاء الإجراءات القانونية بالنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من قسم شرطة عتاقة بتعرض مواطنين لسرقة سيارتيهما.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى المتهمين بسرقة السيارات وتم تحديدهم.

وقام ضباط المباحث بأقسام شرطة عتاقة بالقبض على 3 من المتهمين بسرقة السيارات، وتبين أنهم "ع.م" 44 عاما، و"ر.م" 32 عاما، و"ص.ص" 30 عاما.