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ضبط تشكيل عصابى ارتكب 14 واقعة سرقة سيارات فى القليوبية

السبت، 21 يوليه 2018 04:09 م
ضبط تشكيل عصابى ارتكب 14 واقعة سرقة سيارات فى القليوبية قوات أمن - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع المباحث الجنائية بالقليوبية، فى القبض على تشكيل عصابى ارتكب 14 واقعة سرقة سيارات، تم ضبط أفراد التشكيل وتولت النيابة التحقيق.

 

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط كلٍ من "علاء ع. ع- 30 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، ومصطفى م. م- 38 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأحمد ج. م- 26 سنة، مقيم بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسامة م. س- 34 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، لقيامهم بالإشتراك مع آخران هاربان "محددان" بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

 

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة بنطاق محافظة القليوبية، وأرشدوا عن سيارتين وأضافوا بإعادتهم لباقى السيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى لمالكيها مقابل مبالغ مالية عدا إحداها بحوزة أحد الهاربان.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة جارى تكثيف الجهود الضبط المتهمَين الهاربَين، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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