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صور.. "هدى" طريحة الفراش منذ 37 عاما ولا تجد من يعالجها

السبت، 21 يوليه 2018 10:09 ص
صور.. "هدى" طريحة الفراش منذ 37 عاما ولا تجد من يعالجها "هدى" طريحة الفراش
كتب ــ الأمير نصرى
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فتاة مثل الملاك البرىء لا تفارق الابتسامة وجهها ولا ترى إلا ملائكة أمامها تصافح من يقف بجوارها وتلقى له قبلة محبة دليلا على صفاء قلبها، لكن كل هذه الصفات الجميله يعكر صفوها الألم الذى لا يفارق جسدها فتصرخ منه طوال الليل بجوار أمها المسنة الوحيدة التى ترعاها، ولكن ضيق اليد يحول بينها وبين رعايتها وشراء الدواء والطعام المخصص لها.

تقول توحيدة عبدالله عبدالمولى 63 سنة والدة "هدى شريف نهاد" 37 سنة، تقيم 7 شارع محمود الخضرى - حسن الأكبر - عابدين - القاهرة :"بنتى ولدت بضمور فى المخ بسبب انغلاق مبكر فى عظام الجمجمة لضيق فى غرفة الأعصاب بالمخ أدى لتقوس اليدين والرجلين وعدم قدرتها على المشى أو الجلوس "شلل رباعى وتخلف عقلى".

تابعت الأم لـ"اليوم السابع": "من أول أسبوع بعدما علمت بمرضها ذهبت لعدد كبير من الأطباء، وتشخيص كل طبيب يختلف عن الآخر، ولا أعرف ماذا أفعل، فابنتى أصيبت بقرح فى جسمها بسبب ملازمتها للفراش".

أكدت الأم:"ابنتى تأخذ حقن "كليكسان" وأقراص "ماريفان" لعلاج الجلطة التى أصابت قدمها اليسرى، كما أن علاجها يتكلف 2000 جنيه شهريا ولا نملك ثمنه، وتراكمت علينا الديون حتى بلغت 20 ألف جنيه من الجيران، مضيفة أن صاحب المنزل يساعدهم ببعض ثمن العلاج أو أجرة السيارة التى ستنقلنا للمستشفى.

ولفتت:"هدى لها أكل معين وعصائر وسوائل ولحوم ولكن لضيق اليد لا يمكننى أن أعطيها غير شوربة خضار، ولذلك يخرج من فمها دم لسوء التغذية ولا يتحمل جسدها الأكل المجمد، ومنذ شهرين قال لنا الطبيب إن الجلطة زادت عليها وطلب علاجا ثمنه 2500 جنيه، ولم أستطع شراؤه، كما أجرت عمليات لاستئصال المعصمين وتثبيت الكتفين، وكان آخر تقرير طبى لها عام 2002 .

وأكملت:"الأسبوع الماضى كتب لها الطبيب علاجا فوجدت ثمنه غاليا فتركت الصيدلية ولم أشتريه، كما أننى لا أنام الليل من صراخها المرتفع، لأنى سيدة مريضة وأجريت عملية استئصال 12 سم من المصران الغليظ، وأصبت بضمور فى عضلات الجزء الأيسر من بطنى، وأعانى من هشاشة عظام و"نفسى أكشف على ظهرى".

وأتمنى من أهل الخير يعالجوا ابنتى فى مستشفى كبير ويسددوا ديونى وشراء علاج ابنتى.

للتواصل ت/ 01222812619

 

أدوية
أدوية

 

الجيران يحملونها بكرسى متحرك (1)
الجيران يحملونها بكرسى متحرك

 

الجيران يحملونها بكرسى متحرك (2)
الجيران يحملونها بكرسى متحرك 

 

الجيران يحملونها بكرسى متحرك (3)
الجيران يحملونها بكرسى متحرك

 

تحاليل
تحاليل

 

تقارير طبية (2)
تقارير طبية 

 

تقارير طبية (3)
تقارير طبية 

 

تقارير طبية (5)
تقارير طبية 

 

تقرير طبى
تقرير طبى

 

علاج هدى (1)
علاج هدى 
علاج هدى (2)
علاج هدى 

 

علاج هدى (3)
علاج هدى 

 

 

 

علاج هدى (5)
علاج هدى 

 

مع والدتها
مع والدتها

 

هدى على الفراش
هدى على الفراش

 

هدى على كرسى متحرك (1)
هدى على كرسى متحرك 

 

هدى على كرسى متحرك (2)
هدى على كرسى متحرك 

 

هدى مع امها
هدى مع امها

 

هدى ومحرر اليوم السابع (1)
هدى ومحرر اليوم السابع

 

هدى ومحرر اليوم السابع (2)
هدى ومحرر اليوم السابع 

 

هدى ووالدتها
هدى ووالدتها

 


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عابدين

جلطه

هشاشه عظام

القاهره

شلل رباعى

تخلف عقلى




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