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صور.. ناحت تمثال الشهيد المنسى: عمل جيد بشهادة أساتذتى وزوجته وأفتخر به

السبت، 21 يوليه 2018 02:17 م
صور.. ناحت تمثال الشهيد المنسى: عمل جيد بشهادة أساتذتى وزوجته وأفتخر به ناحت تمثال الشهيد أحمد المنسى
الشرقية – إيمان مهنى
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 "عرضت التمثال علي أساتذة النحت في مصر والمتخصصين، وأشادوا به كعمل فنى، وكذلك زوجة الشهيد كانت تتابعنى أولا بأول، وأفتخر أننى نحت تمثالا للشهيد"، هكذا علقت المهندسة سلمي صادق الفنانة التي نحتت تمثال الشهيد أحمد منسي، لـ" اليوم السابع" علي حملة الانتقادات الموجهة لها بعدم مطابقة ملامح الشهيد مع التمثال المعد له.

وأضافت، أن العامة ليس علي دراية كافية بفنون النحت، فهو فن يختلف عن الرسم تماما، فنحن لا نخلق نفس الشخص تماما "إحنا مش ربنا" بحسب وصفها، موضحة أن ملامح الشهيد في التمثال لابد أن تكون حادة وبارزة، لمراعاة الارتفاعات والإضاءة في المكان، وسيكون ارتفاعه ما يقرب من 6 أمتار بعد وضعه علي القاعدة، فلابد من بروز الملامح لكي يراهها الشخص المار فى الشارع.

وأشارت إلى أن الصور المتداولة هي للعمل وهو في المرحلة الطينية وليس المرحلة الأخيرة، مؤكدة أن  السيدة منار زوجة الشهيد أحمد منسي، كانت متواصلة معها ومدتها بالعديد من الصور، فضلا عن معاينة أحد أصدقائه للتمثال.

وتابعت: استخدمت مادة الفايبر جلاس في تصنيعيه وأنقى الألوان، بالإضافة إلى الذهب عيار 14، حيث استغرق 45 يوميا مدة عمل متواصلة، حيث بلغ وزنه 150 كيلو والطول 285 سم.

كانت أثيرت حالة الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تداول صور للتمثال الشهيد أحمد منسي ، القائم في مدينة منيا القمح ومن المقرر افتتاحه خلال أيام  بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وأسرة الشهيد والنواب، بعدم تطابق ملامح الشهيد مع التمثال .

ويشار إلى أن العقيد أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة بالعريش، استشهد يوم 7 يوليو 2017، هو والرائد أحمد الشبراوى قائد عمليات الكتيبة، والنقيب خالد مغربى، وآخرين من الجنود والضباط أبطال القوات المسلحة، على إثر اشتباكات مع تكفيريين هاجموا تمركز للكتيبة بغرض السيطرة عليها، إلا أن الكتيبة قامت بمعركة باسلة أحبطت هذا المخطط وقتلت معظم الإرهابيين وأجبرتهم على الانسحاب، والشهيد ينتمى لقرية بنى قريش التابعة للوحدة المحلية بمركز منيا القمح، وكان يقيم فى مدينة العاشر من رمضان هو وأسرته.

ناحت تمثال الشهيد المنسى (1)
ناحت تمثال الشهيد المنسى
ناحت تمثال الشهيد المنسى (2)
 تمثال الشهيد المنسى 
ناحت تمثال الشهيد المنسى (3)
 الشهيد المنسى 
ناحت تمثال الشهيد المنسى (4)
 تمثال الشهيد المنسى 
ناحت تمثال الشهيد المنسى (5)
ناحت تمثال الشهيد المنسى 

تمثال الشهيد المنسى 
ناحت تمثال الشهيد المنسى (7)
تمثال الشهيد المنسى بالشرقية

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