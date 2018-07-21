صور.. معسكر للشباب الصيفى يشارك بحملة نظافة بطور سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

نظم مجلس مدينة طور سيناء اليوم السبت، حملة نظافة بحى بدر بمدينة طور سيناء، لنظافة دهانات الأرصفة والبلدورات بمشارك 50 شباب وفتاه من شباب المعسكر الصيفى

قال المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، فى بيان له اليوم أن حملة النظافة وأعمال الدهانات بحى بدر، جاءت ضمن خطة العمل الموضوعة بقطاع النظافة لأحياء المدينة بالكامل، على أن ينتهى العمل بخطة النظافة هذه فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر، وتكون فيها شوارع المدينة وأحيائها فى أبهى صورة .

وأضاف همام، أن حى بدر به كثافة سكنية، وتم تدعيم الحى بشباب المعسكر الصيفى، الذى يقوم به مجلس المدينة كل صيف، ويتقاضى الشباب أجر 20 جنية عن كل يوم عمل بالمعسكر.

وأشار همام، إلى أنه تم توفير كافة المعدات لنقل مخلفات الحى من أتربه وقمامة وتقليم أشجار، كما تم توفير الخامات المستخدمة فى أعمال الدهانات الخاصة بالأراصفة والبلدورات، وتخطيط علامات الشوارع لإيضاحها لراكبى السيارات تحت إشراف سكرتير المدينة ورئيس الحى والمتابعة الميدانية.



شباب المعسكر اثناء حملة النظافة بحى بدر بطور سيناء



حملة النظافة اثناء الدهانات



اثناء جمع القمامة