صور.. مظاهرات فى أستراليا للمطالبة بحسن معاملة اللاجئين

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

تظاهر آلاف المواطنين فى مدينة سيدنى الأسترالية اليوم السبت، للمطالبة بحسن معاملة اللاجئين، وذلك بعد أن أثار انتقاد أستراليا لطالبى اللجوء فى جزيرتى ناورو وبابوا غينيا الجديدة النائية بالمحيط الهادئ انتقادات دولية بعد أنباء عن سوء المعاملة.

وكان أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين قد أعرب عن انزعاج المفوضية من فصل أسرة لاجئة سريلانكية فى سيدنى من قبل حكومة استراليا، وحث استراليا على إنهاء فصل عائلات اللاجئين.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم فصل أب عن زوجته، وهى لاجئة معترف بلجوئها وتركها وحيدة فى استراليا مع ابنتهما البالغة 11 شهرا ، وأكد المتحدث ماهيسيتش - فى بيان لمفوضية اليوم - أن هذا الفصل يتعارض مع الحق الأساسى لوحدة الأسرة، فضلا عن المبدأ الأساسى لمصالح الطفل الفضلى ، مشيرا إلى أن المفوضية طلبت تأكيدات من حكومة أستراليا بأن الرجل لن يبعد من أستراليا، وسيسمح له بالبقاء مع أسرته ، لافتا إلى أن الممثلين القانونيين الخاصين قدموا طلبات متعددة للتدخل مع وزير الشؤون الداخلية ، كما أعرب فى هذا الإطار عن أسف المنظمة الدولية لأن كل هذه التدخلات لم تكلل بالنجاح .



مظاهرات أستراليا



جانب من المظاهرات



جانب من المظاهرات الأسترالية



مواطنو أستراليا يرفعون صورا للاجئين



جانب من رفع صور اللاجئين



مواطنو أستراليا



جانب من اللافتات



صور اللاجئين



مظاهرات الأستراليون



جانب من مظاهرات الأستراليون