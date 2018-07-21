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صور.. مستشفى أورام الإسماعيلية يجرى لأول مرة عملية استئصال ورم بالمرئ

السبت، 21 يوليه 2018 06:22 م
صور.. مستشفى أورام الإسماعيلية يجرى لأول مرة عملية استئصال ورم بالمرئ اجراء اول عملية استئصال
الإسماعيلية - صبرى غانم
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قال عاصم يوسف المدرس المساعد بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى ونائب مدير المستشفى،  أن فريق جراحة الأورام بالمستشفى نجح في استئصال ورم بالمرئ، وتكوين أنبوبة من المعدة وتمريرها داخل الصدر لسيدة مسنة، مما يعد طفرة كبيرة في مجال جراحة الأورام في محافظة الإسماعيلية دون أن تتكلف المريضة اى مبالغ مالية "على نفقة الدولة".

وأكد الدكتور عاصم يوسف أن العملية تعد الأولى من نوعها في المحافظة لحالة تعدى عمرها الستون عاما واستغرقت مدة الجراحة 9 ساعات تقريبا بمعاونة فريق طبي مكون من 6 جراجين واخصايين تخدير.

وأضاف  أن قرار إجراء العملية، جاء بناء على إمكانيات المستشفى المتميزة من أجهزة وكوادر بشرية وطبية على درجة عالية من الكفاءة وتجهيزات وتحضيرات على مستوى عالي للعملية وللمريضة، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، إضافة إلى تخصيص جلسات الكيماوي اللازمة للمريضة والتخدير بشكل تقني معين يستلزم رئة متوقفة ورئة تعمل.

وأشار المدرس المساعد بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى ، إلى أن العملية تضمنت استئصال ورم في المرئ شامل الغدد الليمفاوية المحيطة به و عمل أنبوب من المعدة وتمريره داخل الصدر وبالفعل نحجت العملية والمريضة حاليا في فترة استشفاء وحالتها الصحية جيدة جدا وتتنفس بشكل عادي دون اجهزة تنفس صناعي او أكسجين.

وأوضح أن الفريق الطبي للجراحة  تكون من الأستاذ الدكتور هاني حسن السيد  أستاذ جراحة الصدر بجامعة عين شمس ورئاسة الدكتور جمال متولي أستاذ جراحة الأورام و الأستاذ الدكتور سامح سمير اسكندر أستاذ جراحة الأورام و الأستاذ الدكتور عادل إسماعيل و الدكتور عاصم يوسف و الدكتور صالح سليمان و استشاري التخدير الدكتور فيكتور و الدكتورة شيرين إسماعيل.

 

 

اجراء اول عملية استئصال ورم بالمرئ وتكوين أنبوبة من المعدة وتمريرها داخل الصدر لسيدة بمستشفى اورام الاسماعيلية (5)
 
اجراء اول عملية استئصال ورم بالمرئ وتكوين أنبوبة من المعدة وتمريرها داخل الصدر لسيدة بمستشفى اورام الاسماعيلية (6)
 
 
 
اجراء اول عملية استئصال ورم بالمرئ وتكوين أنبوبة من المعدة وتمريرها داخل الصدر لسيدة بمستشفى اورام الاسماعيلية (7)

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