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السبت، 21 يوليه 2018 06:29 م
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استجابة لما نشره اليوم السابع...

صور.. محافظ بنى سويف يكلف لجنة لإصلاح خط تسريب المياه بقرية تزمنت الشرقية

السبت، 21 يوليه 2018 04:38 م
صور.. محافظ بنى سويف يكلف لجنة لإصلاح خط تسريب المياه بقرية تزمنت الشرقية أعمال إصلاح الخط
بنى سويف : هانى فتحى
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استجابة لما نشر بـ"اليوم السابع" أمس الجمعة تحت عنوان " تسريب فى خط مياه بقرية تزمنت الشرقية يهدر مئات الأمتار من المياه"، والذى تضمن الإشارة إلى تسريب المياه بخط المياه بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية تزمنت الشرقية.
 
وأصدر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف تعليماته الفورية بتكليف السكرتير العام اللواء عصام العلقامى للتنسيق والمتابعة مع شركة المياه والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والجهات المعنية من الوحدة المحلية القروية  لمعاينة الوضع على أرض الواقع وسرعة تنفيذ الحلول الفنية المطلوبة.
 
وشدد على إعداد تقرير ميدانى مصور بما تم اتخاذه من إجراءات حيال إزالة أسباب شكوى المواطنين، حيث تم توجيه فريق عمل من شركة مياه الشرب فرع بنى سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف لمعاينة موقع التسريب وتم إصلاح الجزء المتهالك والتالف من خط المياه واستبدالها بأجزاء سليمة، وتربيط مسامير الجيبولت وإصلاح الخط فى نفس يوم نشر الموضوع، وذلك عن طريق فرع شركة المياه بالمحافظة.
 
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بإعداد خريطة ميدانية عن الحالة الفنية خطوط المياه بالقرى والعزب، وسرعة رفع كفاءة التى يثبت أنها فى حالة فنية ضعيفة، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والجهات المختصة، كإجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه المشكلات خاصة فى قطاع حيوى مثل مياه الشرب.
 
اصلاح خط المياه بقرية تزمنت الشرقية (1)
اصلاح خط المياه بقرية تزمنت الشرقية 

اصلاح خط المياه بقرية تزمنت الشرقية (2)
اصلاح خط المياه بقرية تزمنت الشرقية 

اصلاح خط المياه بقرية تزمنت الشرقية (3)
اصلاح خط المياه بقرية تزمنت الشرقية 
 

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