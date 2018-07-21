صور.. محافظ البحيرة تضع حجر أساس إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعى بدمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

وضعت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة يرافقها الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، واللواء علاء عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، حجر الأساس لكلية الطب والمستشفى الجامعى الجديد على الأرض المخصصة، لإقامة المستشفى الجامعى بالمجمع النظرى بالأبعادية، على أن يتم البدء والتنفيذ فور وضع حجر الأساس.

تأتى هذه الخطوة في إطار بدء الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات لاستكمال منشآتها على أرض الاستاد الجديد بالابعادية والتي تضم إنشاء كليات الطب والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية ومعهد التمريض، بالإضافة إلى الملحقات الخاصة بتلك المنشآت من "مستشفى جامعي وفندق ملحق بالمستشفى وقرية أوليمبية لخدمة الأنشطة الرياضية بالجامعة.











