صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع مركز شباب قرية الأمل لشباب الخريجين

الإسماعيلية – جمال حراجى

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية،قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بقطاع مركزومدينة القنطرة شرق، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مركزالشباب الجديد بالقرية، ومتابعة ما تم تنفيذه من إنشاءات المركز، والتى تشمل الملعب القانونى والكافتيريا والمبنى الإدارى وغرف خلع الملابس، والحمامات وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإعطاء دفعة للعمل بالمشروع، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والرائد محمد عبد الله نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية

وأكد المحافظ خلال الزيارة، على ضرورة مضاعفة حجم العمل بالمشروع، وسرعة الإنتهاء من تنفيذه وفقا للتوقيتات والبرنامج الزمنى المحدد له، كما تضمنت جولة المحافظ ومرافقوه تفقد عددا من المزارع والأحواض الزراعية بزمام القرية، وأخوض تخزين مياه الرى، للإطمئنان على إنتظام طبيعة العمل بالقرية .



المحافظ أثناء الزيارة



منطقة إنشاء مركز الشباب بالأمل



المحافظ يتابع الإنشاءات بالقرية



قرية الأمل الجديدة



المحافظ يتفقد الزراعات الجديدة بالقرية