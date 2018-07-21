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السبت، 21 يوليه 2018 04:50 م
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صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع مركز شباب قرية الأمل لشباب الخريجين

السبت، 21 يوليه 2018 03:44 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع مركز شباب قرية الأمل لشباب الخريجين محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات قرية الأمل
الإسماعيلية – جمال حراجى
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تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية،قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بقطاع مركزومدينة القنطرة شرق، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مركزالشباب الجديد بالقرية، ومتابعة ما تم تنفيذه من إنشاءات المركز، والتى تشمل الملعب القانونى والكافتيريا والمبنى الإدارى وغرف خلع الملابس، والحمامات وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإعطاء دفعة للعمل بالمشروع، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والرائد محمد عبد الله نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية

وأكد المحافظ خلال الزيارة، على ضرورة مضاعفة حجم العمل بالمشروع، وسرعة الإنتهاء من تنفيذه وفقا للتوقيتات والبرنامج الزمنى المحدد له، كما تضمنت جولة المحافظ ومرافقوه تفقد عددا من المزارع والأحواض الزراعية بزمام القرية، وأخوض تخزين مياه الرى، للإطمئنان على إنتظام طبيعة العمل بالقرية .

المحافظ أثناء الزيارة
المحافظ أثناء الزيارة

 

منطقة إنشاء مركز الشباب بالأمل
منطقة إنشاء مركز الشباب بالأمل

 

المحافظ يتابع الإنشاءات بالقرية
المحافظ يتابع الإنشاءات بالقرية

 

قرية الأمل الجديدة
قرية الأمل الجديدة

 

المحافظ يتفقد الزراعات الجديدة بالقرية
المحافظ يتفقد الزراعات الجديدة بالقرية

 

تفقد المنطقة بالكامل
تفقد المنطقة بالكامل

 


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