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السبت، 21 يوليه 2018 04:46 م
خالد صلاح
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وتنفيذ 7 قرارات إزالة بأراضى هيئة الأوقاف..

صور.. محافظ الإسكندرية : بدء حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

السبت، 21 يوليه 2018 03:46 م
صور.. محافظ الإسكندرية : بدء حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة جانب من الإزالة
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الرقابة الإدارية والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية وجميع جهات الولاية بدأت فى تنفيذ حملات بجميع أحياء الإسكندرية.

جاء ذلك لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدى على حقوق الدولة وممتلكاتها ، وكذا واضعى اليد الذين لم يتقدمو لتقنين أوضاع الأراضى خلال الفترة التى حددها القانون، مشيرا إلى أنه تم توفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة،وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاتها.

وكلّف المحافظ اليوم اللواء هشام شادى سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة حملات الإزالة التى تتم اليوم على أراضى أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع السكندرى ، مؤكدا على  ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على أملاك الدولة.

وأوضح اللواء هشام شادى أنه بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية، فقد شن حى المنتزة ثان، حملة إزالة، تم خلالها تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات واقعة على أراضى هيئة الأوقاف المصرية بحوض المثلث عزبة العرب الكبرى، لمسطح مساحته 1050 متر مربع ، لافتا إلى أن قرارات الإزالة هى 2667 و 2556 و 254 و 731 و 1478 و 114 و 1447 لسنة 2011 ، وقد تم إزالة جميع التعديات بحضور لجنة جهة الولاية وسلمت الأرض لجهة الولاية خالية من أى تعديات وبحوزتهم وتحت حراستهم فى وجود جميع القوات والجهات المشاركة بالحملة .

 

 

إزالة تعديات بالاسكندرية (1)
إزالة تعديات بالاسكندرية 

 

إزالة تعديات بالاسكندرية (3)
إزالة تعديات بالاسكندرية 

 

إزالة تعديات بالاسكندرية (7)
إزالة تعديات بالاسكندرية 

 

إزالة تعديات بالاسكندرية (10)
إزالة تعديات بالاسكندرية 

 


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