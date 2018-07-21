صور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة شوارع وسط المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محافظ الأقصر محمد بدر أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع فى مدينة الأقصر، برفقة رئيس المدينة العميد أيمن الشريف، ومدير عام مديرية الطرق المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية فى المحافظة.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد منطقة جزيرة العوامية وشارع جولي فيل، حيث وجه محافظ الأقصر بفتح وتجهيز طرق ومحاور عمودية متقاطعة فى شارع جولى فيل غربا باتجاه النيل، وذلك في منطقة شمال مبنى مجلس الدولة، كما وجه بإلزام طلاء العقارات فى المنطقة باللون الموحد، والقيام بأعمال التجميل اللازمة فى شارع جولى فيل وظهوره بالمظهر الحضارى اللائق كأحد المسارات السياحية الرئيسية فى المدينة.

كما توجه محافظ الأقصر، إلى منطقة شرق السكة الحديد لمتابعة أعمال التطوير التى تتم فى المنطقة، حيث تفقد أعمال تطوير منطقة مزلقان القراريش بشرق السكة الحديد والتى تشمل إقامة ثلاث حارات مرورية للسيارات للحد من الإختناقات المرورية، وتركيب بلدورات مطابقة للمواصفات ونقل عامود إنارة "الهاى ماست"، وترحيل الجزيرة الوسطى، لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.

ووجه محافظ الأقصر، خلال جولته في المنطقة، بطلاء وإنارة كوبرى المشاة العلوى المجاور لمزلقان القراريش، ومنع تواجد الباعة الجائلين خارج سوق شرق السكة الحديد، كما وجه بسرعة تجهيز مخيم بيع المنتوجات والسلع الملاصق لمحطة القطار شرق السكة الحديد.

كما شملت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال رصف وتركيب بلاط "الإنتر لوك" فى منطقتى الملقطة والشيخ عوض الله بالكرنك، حيث أصدر تعليمات بسرعة إنتهاء أعمال الترميمات والرصف وتركيب بلاط "الإنتر لوك" في الحارات الصغيرة في المنطقة، كما وجه بإقامة ملاعب كرة قدم للأطفال في الجزيرة الوسطى لشارع سيالة بدران بالكرنك.

محافظ الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة شوارع وسط المدينة







المحافظ يلتقي بالمواطنين خلال جولاته علي رصف الشوارع







جانب من جولة المحافظ لمتابعة رفع كفاءة الشوارع







المحافظ يؤكد علي تركيب بلاط الإنترلوك بوسط المدينة







قيادات الاقصر يشاركون في جولة المحافظة



