video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 08:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة شوارع وسط المدينة

السبت، 21 يوليه 2018 06:44 م
صور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة شوارع وسط المدينة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
تفقد محافظ الأقصر محمد بدر أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع فى مدينة الأقصر، برفقة رئيس المدينة العميد أيمن الشريف، ومدير عام مديرية الطرق المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية فى المحافظة.
 
وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد منطقة جزيرة العوامية وشارع جولي فيل، حيث وجه محافظ الأقصر بفتح وتجهيز طرق ومحاور عمودية متقاطعة فى شارع جولى فيل غربا باتجاه النيل، وذلك في منطقة شمال مبنى مجلس الدولة، كما وجه بإلزام طلاء العقارات فى المنطقة باللون الموحد، والقيام بأعمال التجميل اللازمة فى شارع جولى فيل وظهوره بالمظهر الحضارى اللائق كأحد المسارات السياحية الرئيسية فى المدينة.
 
 
كما توجه محافظ الأقصر، إلى منطقة شرق السكة الحديد لمتابعة أعمال التطوير التى تتم فى المنطقة، حيث تفقد أعمال تطوير منطقة مزلقان القراريش بشرق السكة الحديد والتى تشمل إقامة ثلاث حارات مرورية للسيارات للحد من الإختناقات المرورية، وتركيب بلدورات مطابقة للمواصفات ونقل عامود إنارة "الهاى ماست"، وترحيل الجزيرة الوسطى، لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.
 
 
ووجه محافظ الأقصر، خلال جولته في المنطقة، بطلاء وإنارة كوبرى المشاة العلوى المجاور لمزلقان القراريش، ومنع تواجد الباعة الجائلين خارج سوق شرق السكة الحديد، كما وجه بسرعة تجهيز مخيم بيع المنتوجات والسلع الملاصق لمحطة القطار شرق السكة الحديد.
 
 
كما شملت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال رصف وتركيب بلاط "الإنتر لوك" فى منطقتى الملقطة والشيخ عوض الله بالكرنك، حيث أصدر تعليمات بسرعة إنتهاء أعمال الترميمات والرصف وتركيب بلاط "الإنتر لوك" في الحارات الصغيرة في المنطقة، كما وجه بإقامة ملاعب كرة قدم للأطفال في الجزيرة الوسطى لشارع سيالة بدران بالكرنك.
 
 
 محافظ الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة شوارع وسط المدينة
محافظ الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة شوارع وسط المدينة


المحافظ يلتقي بالمواطنين خلال جولاته علي رصف الشوارع
المحافظ يلتقي بالمواطنين خلال جولاته علي رصف الشوارع


جانب من جولة المحافظ لمتابعة رفع كفاءة الشوارع
جانب من جولة المحافظ لمتابعة رفع كفاءة الشوارع


المحافظ يؤكد علي تركيب بلاط الإنترلوك بوسط المدينة
المحافظ يؤكد علي تركيب بلاط الإنترلوك بوسط المدينة


قيادات الاقصر يشاركون في جولة المحافظة
قيادات الاقصر يشاركون في جولة المحافظة


 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس مدينة الأقصر: التخطيط لنقل "موقف الحنطور" لموقع أكثر أمانا

الاقصر

اخبار الاقصر

جولات محافظ الاقصر

اخبار مصر

رفع كفاءة شوارع الاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. وراجع معلومات الصور الخفية لتبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. وراجع معلومات الصور الخفية لتبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة