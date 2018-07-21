صور.. قبل حفل افتتاحه بميدان فى الشرقية.. تمثال الشهيد أحمد منسى لا يشبهه

الشرقية - إيمان مهنى

سادت حالة من الدهشة بين أهالى محافظة الشرقية، بعد تداول صور لتمثال الشهيد أحمد منسى، الذى تم وضعه بوسط مدينة منيا القمح، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر وجه الاختلاف بين ملامح وجه الشهيد وملامح التمثال، ذلك قبل حفل افتتاح الميدان القائم به التمثال والمقرر خلال أيام، بحضور أسرة الشهيد واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ونواب وشخصيات عامة.

ونشر المتداولون صورًا للتمثال خلال المرحلة الأخيرة من التصنيع التى تمت بأحد ورش مدينة الفخار.

من جانبه، قال رجب قنديل رئيس مدينة منيا القمح لـ"اليوم السابع"، إن المهندس الذى استلم التمثال من الورشة بمدينة الفخار فى مصر القديمة، أكد أنه مطابق للشهيد، مضيفًا أن التمثال ما زال مغلفًا لم يتم إزالة الغطاء من عليه، لحين الانتهاء من أعمال التجميل وافتتاحه فى الحفل المقرر خلال أيام.

كانت أعدت محافظة الشرقية، ميدانًا بوسط مدينة منيا القمح مسقط رأس الشهيد العقيد أحمد منسى، تخليدًا لذكراه وكرمز لشهداء الجيش والشرطة.

يشار إلى أن العقيد أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة بالعريش، استشهد يوم 7 يوليو 2017، هو والرائد أحمد الشبراوى قائد عمليات الكتيبة، والنقيب خالد مغربى، وآخرين من الجنود والضباط أبطال القوات المسلحة، على أثر اشتباكات مع تكفيريين هاجموا تمركز للكتيبة بغرض السيطرة عليها، إلا أن الكتيبة قامت بمعركة باسلة أحبط هذا المخطط وقتلت معظم الإرهابيين وأجبرتهم على الانسحاب، والشهيد ينتمى لقرية بنى قريش التابعة للوحدة المحلية بمركز منيا القمح، وكان يقيم فى مدينة العاشر من رمضان هو وأسرته.















