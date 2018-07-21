صور.. ضبط شركة أحبار طابعات مجهولة وتستخدم علامات تجارية مقلدة بالقاهرة

كتب ــ إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ضبطت إدارة شرطة التموين والتجارة، شركة أحبار طابعات مجهولة المصدر تستخدم علامات تجارية مقلدة بالقاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن "عماد ى ح ى" 52 سنة مسئول عن شركة، ويديرها بدون ترخيص ويحوز كمية كبيرة من حبارات الطباعة وأدوات تصنيعها مجهولة المصدر ووضع استيكرات لعلامات تجارية عالمية "مقلدة" عليها بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل الشركة وعثر بداخلها على 237 عبوة أحبار أنواع مختلفة مدون عليها (hp)، و1400 كرتونة فارغة مدون عليها (hp)، كمبرسور، ماكينة كهربائية، مسدس شمع، 400 "صابع شمع" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



شركة أحبار طابعات مجهولة المصدر



طابعات مجهولة المصدر



شركة أحبار طابعات مجهولة المصدر بالقاهرة (3)