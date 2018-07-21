صور.. رئيس مدينة الأقصر: التخطيط لنقل "موقف الحنطور" لموقع أكثر أمانا

الأقصر – أحمد مرعى

طالما كان الحنطور أزمة كبيرة وصداعا فى قلب مدينة الأقصر، وذلك لما تمثله عربات الحنطور من فلكلور تاريخى بالمحافظة للقيام بجولات سياحية على المعابد الفرعونية وكورنيش النيل، وكل فترة تخرج بأزمة جديدة إما بالعشوائية فى الركن بشوارع المحافظة، أو مخلفات الخيول فى تلك العربات التى تضر بنظافة مدينة الأقصر.

وآخر أزمات عربات الحنطور بالمحافظة خلال الأيام الماضية، كانت نشوب النيران فى موقف الحنطور بكورنيش النيل والملاصق لفندق "ونتر بالاس" التاريخى، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران التى تواصلت لأكثر من 3 ساعات وسببت أزمة كبيرة بوسط المدينة، وأسفرت عن إصابة رجل شرطة وأحد سائقى الحنطور.

وفى هذا الصدد أكد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، السعى لاتخاذ عدة قرارات صارمة خلال الأيام المقبلة عقب حريق بموقف عربات الحنطور السياحى، والذى تسبب فى إتلاف محتويات الموقف بصورة كبيرة، حيث يجرى البحث لتحديد موقع آخر بالقرب من كورنيش النيل لنقل الموقف له خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر.

وأضاف العميد أيمن الشريف لـ"اليوم السابع"، أنه عقب الانتهاء من اختيار موقع موقف الحنطور الجديد سيتم وضع خطة متكاملة لتوفير فيه كافة اشتراطات الأمان والسلامة للسائقين والحنطور والخيول وكذلك الركاب الذين يتوافدون عليها بصورة دائمة، موضحاً أنه عقب الحريق أيضاً حررت رئاسة مجلس المدينة محضر رسمى لدى الجهات الأمنية، ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسباب الحريق عقب انتهاء تحقيق النيابة العامة.

وأوضح العميد أيمن الشريف، أنه منذ استلامه منصب رئيس مدينة الأقصر عقد عدة اجتماعات مع عدد من أصحاب الشركات السياحية لبحث تطوير منظومة عربات الحنطور وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى تؤرق المواطن الأقصرى والحد من كثرة أعدادها، لافتاً إلى أنه يجب التزام السائقين بالترخيص وقواعد المرور والنظافة العامة، والوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة والمظهر العام للعربة، وشدد على ضرورة أن تكون عربات الحنطور عنصراً جمالياً مبهراً يضيف إلى المدينة السياحية وليس عنصراً يسئ إلى الأقصر، كأهم المقاصد السياحية فى العالم ليستمتع به المواطن الأقصرى، وضيوف المدينة من الزائرين مؤكداً ضرورة الالتزام، بعدم الوقوف العشوائى وترك الأحصنة تجول فى الشوارع والميادين دون سيطرة عليها.

كما اجتمع رئيس مجلس مدينة الأقصر مع إدارة مرور الأقصر وشرطة المرافق لمناقشة إنشاء إدارة جديدة خاصة بالنقل البطىء "عربات الحنطور" التى تتبع مجلس مدينة الأقصر، حيث أنه تم وضع الرتوش النهائية لإنشاء هذه الإدارة، وسيتم تحديد مقر جديد لها هدفها ضبط حركة الحنطور وإلزام السائقين بوضع حفاضات للخيول ومنع الوقوف أمام الفنادق والمنشآت السياحية والمواقع الأثرية وتحديد خطوط للسير وأماكن مخصصة لوقوف العربات ومنع مضايقات السياح وذلك للحفاظ على نظافة المدينة وضبط حركة المرور من خلال سحب عربة الحنطور من السائق الذى يخالف هذه القواعد لمدة ثلاثة أشهر.

وشدد أيمن الشريف، على أن عربات الحنطور تتكدس فى الطرقات والشوارع السياحية بمدينة الأقصر بشكل يؤدى يوميا لاختناقات مرورية فضلاً عن عدم التزام سائقيها بقواعد المرور، حيث إنه غالباً ما يكسر هؤلاء السائقون الإشارات ويسيرون فى الاتجاهات العكسية ويدورون ويقفون بشكل مفاجئ ودون أى سابق إنذار، كما يتسبب روث الخيول التى تجر هذه العربات فى انتشار روائح كريهة بشوارع المدينة، لذا يجب إنشاء إدارة تضبط منظومة عربات الحنطور ووضع قواعد لسائقيها يسيرون عليها بشكل قوى وفعال، وذلك للحفاظ على نظافة المظهر الجمالى والحضارى لمدينة الأقصر، مؤكداً أن الحناطير المرخصة فى المدينة بأكملها 340 عربة، لكن يوجد فى الشوارع والميادين أكثر من 650 حنطورًا، وهو ما يسبب أزمة يومية مع السائحين والمواطنين، وذلك لقيامهم بالانتشار بشكل عشوائى فى الشوارع الهامة بالمدينة، مشددًا على ضرورة إلزامهم بالأماكن التى خصصت لهم من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى وخاصة فى ظل استعداد المدينة للموسم السياحى الجديد.

فيما كشف محمد بدر محافظ الأقصر، أنه يتم السعى بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة لتطوير مستوى عربات الحنطور لتضاهى الدول الأوروبى العالمية لخدمة السياح والأهالى، وذلك بالتخطيط لعمل نظام الزى الموحد مثلما يحدث فى أوروبا وشمال أفريقيا ومختلف دول العالم، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكترونى وتطبيق على الهواتف المحمولة يتضمنان كيفية التواصل مع أصحاب الحناطير ووضع تقييم للرحلة على غرار "أوبر" و"كريم" للسيارات بالعاصمة.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر قرار مؤخراً بمنع قيام عربات الحنطور غير المرخصة بالعمل بالمناطق السياحية، وضرورة التزامهم بالمواقف المحددة لهم والسماح للحناطير المرخصة فقط والبالغ عددها 340 عربة بالعمل فى المناطق المسموح بها، مع ضرورة التزام قائد العربة الحنطور بالاشتراطات البيئية والصحية، ووضع حفاضات للخيول ووضع العلامات الفسفورية البيضاء، ولوحة بيانات العربة وقائدها وتسعيرة الرحلات، وعدم مضايقة الجمهور والسائحين، وكذلك قيام المحافظة بالتنسيق مع مستشفى بروك الخيرى لعلاج الخيول، وتناول القرار العقوبات الخاصة بمخالفة قائدى العربات الحنطور للقرار، والتى تنوعت ما بين حجز العربة وتوقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 25 جنيهًا إلى 100 جنيه وإيقاف العربة عن العمل 3 أشهر والتخلص من العربة الحنطور تماما وعدم استرداد سائق الحنطور لها.

ونص القرار على أنه فى حالة ضبط قائد الحنطور مخالفًا لخط السير المحدد له سيتم التحفظ على المركبة لمدة 10 أيام وتطبيق المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وتضمن القرار فكذلك فى مادته الثانية توضيح الأماكن المحددة كمواقف للعربات الحنطور والعربات الدليل وأماكن تشغيل المواقف وهى: "موقف معبد الكرنك – موقف شارع التفويج السياحى – موقف متحف الأقصر – موقف معدية الأهالى – موقف معبد الأقصر – موقف فندق ونتر بالاس – موقف أبروتيل – موقف فندق موريس – موقف فندق إيزيس – موقف شيراتون – موقف المحطة – موقف استمار".

ومن جانبه صرح الخبير السياحى محمد عثمان أحد قيادات غرفة شركات السياحة بالأقصر، أنه يجرى السعى لإطلاق تطبيق عبر الموبايل لحجز وطلب الحنطور بشكل إلكترونى على غرار فكرة تطبيقات الشركات التى تعمل فى هذا المجال، موضحاً أنه سيتم إجراء هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى قامت بطرح المناقصة ونشرتها عبر موقعها الإلكترونى الرسمى.

وأضاف الخبير السياحى محمد عثمان لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً لشروط المناقصة فإن منظومة طلب الحنطور أونلاين ستعتمد على وجود بوابة إدارية يتم من خلالها تسجيل أسماء شركات السياحة الراغبة فى المشاركة بالمنظومة، بجانب بيانات سائقى الحنطور الراغبين فى الاشتراك، وتشمل المنظومة إطلاق تطبيق عبر الموبايل يتمتع بخصائص سهلة يستطيع من خلالها السائح تسجيل الطلب بسهولة ثم يقوم السائق بالموافقة والاتجاه إلى مكان الطلب بشكل سهل وسريع، بجانب إتاحة الفرصة للتقييم وفقًا لعدة عوامل يتم تحديدها من جانب إدارة المرور ومسئولى المحافظة، وسوف تقوم محافظة الأقصر بتحديد سعر الرحلة وفقًا للمسافة، كما سيتم ترقيم عربات الحنطور بشكل يضمن تعريفها عبر التطبيق.

وأوضح محمد عثمان، أن المشروع الجديد لتدشين تطبيق إلكترونى للحنطور يتم بالتنسيق بين المحافظة وغرفة شركات السياحة وغرفة الحناطير، حيث يجرى العمل على تخصيص 3 مواقف عمومية فى الأقصر وسيتم تعيين شخص قادر على التواصل مع البرنامج فى كل موقف، يقوم بمهمة تلقى الطلب ويوجه سائق الحنطور بالدور، كما سيتم توفير الرقابة اللازمة على الحناطير ما يضمن تقديم خدمة متميزة مع مراعاة البعد الاجتماعى للسائقين وتوزيع العمل عليهم كافة، وقد تم الانتهاء من قاعدة البيانات التى ضمت 356 حنطور مرخص حتى الآن.

هل يتم نقل "موقف الحنطور" من موقعه بعد الحريق







رئيس المدينة: يجرى التخطيط لنقله لموقع جديد تتوفر فيه اشتراطات السلامة والآمان للسائقين والركاب







أيمن الشريف يعلن إنشاء إدارة "النقل البطىء" لتنظيم عمل الحنطور وإنهاء مخالفاتهم اليومية







محافظ الأقصر: تطوير كبير فى الحنطور قريباً يشمل نظام زى موحد كأوروبا وشمال أفريقيا ودول العالم







المحافظة تبحث تدشين موقع وتطبيق إلكترونى للتواصل مع أصحاب الحناطير ووضع تقييم للرحلة على غرار "أوبر" و"كريم"







عربات الحنطور تقف بصورة عشوائية بوسط المدينة







جانب من سحر الحنطور بكورنيش النيل







موقف الحنطور قبل نشوب النيران فيه بالأقصر







موقف الحنطور الثانى أمام معبد الكرنك







عربات الحنطور تدخل مرحلة التطوير مستقبلاً







أزمات الحنطور اليومية فى الروث والطعام بأرض الأقصر







عربات الحنطور تستعد لتخدم السياحة إلكترونياً







جانب من حريق موقف حنطور الاقصر







الحريق يدمر محتويات موقف الحنطور بالكامل



