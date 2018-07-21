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صور.. تعرف على طرق مديرية الزراعة بالمنوفية لمكافحة الأفاعى بقويسنا

السبت، 21 يوليه 2018 04:26 م
صور.. تعرف على طرق مديرية الزراعة بالمنوفية لمكافحة الأفاعى بقويسنا مكافحة الأفاعى بقويسنا
المنوفية – محمود شاكر
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قال الدكتور حمدى السيد جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن لجنة على أعلى مستوى تقوم ببحث ظاهرة انتشار الأفاعى بقرية شبرا بخوم التابعة لمدينة قويسنا، بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، وذلك بعد انتشار عدد من الإصابات بلدغات الثاعبين ووفاة اثنين من القرية.

وأوضح جامع فى بيان له اليوم السبت، أن اللجنه انتقلت إلى موقع الحدث، وتمت المعاينة على الطبيعة، ووضع خطة عمل وتحديد المسئوليات فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن إدارة المكافحة بالمديرية والعاملين بالمكافحة بالإدارة الزراعية بقويسنا تحركوا فورا وتم تجهيز الطعم السام لمكافحة الأفاعى، وذلك باستخدام بيض المائدة وأمعاء الدواجن كطعم للثعابين للقضاء عليها ووضعها فى الأماكن المحتمل ظهور الثعابين بها.

وأكد جامع أنه تم إرسال اللجنة اليوم مرة أخرى لمتابعة الأماكن التى تم وضع الطعم السام بها وتجهيز كمية أخرى لتوزيعها على باقى البؤر المحتمل تواجد الثعابين بها وذلك لمواجهتها.

يأتى ذلك عقب قرار الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية رقم 496 لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الزراعة وعضوية كل من مدير عام الطب الوقائى ومدير إدارة البيئة بالمحافظة وباحث بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة ونواب رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الزراعية ومديرى إدارات الطب البيطرى بالمراكز والمدن وللجنة أن تستعين بمن تراه وتكون مهمة اللجنة" مكافحة انتشار القوارض الزواحف واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشارها على أن يتم عرض تقرير شهري بما تم من إنجاز في هذا الشأن.

مكافحة الأفاعى بقويسنا (1)
مكافحة الأفاعى بقويسنا 
مكافحة الأفاعى بقويسنا (2)
مكافحة الأفاعى بقويسنا 
مكافحة الأفاعى بقويسنا (3)
مكافحة الأفاعى بقويسنا 
مكافحة الأفاعى بقويسنا (4)
مكافحة الأفاعى بقويسنا

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