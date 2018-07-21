صور.. اليابانيون يحيون مهرجان "شنتو" بإطلاق الألعاب النارية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يحيى اليابانيون هذه الأيام مهرجان النار السنوى، الذى ترجع أصوله إلى العصر المسمى بـ Edo Period (1603-1868)، حيث ظهر أول مرة فى مدينة Toyohashi ، حين كان يابانيون شجعان يشعلون الألعاب النارية المحمولة باليد.

ولصنع هذه الألعاب النارية، يقوم المتخصصون بحشو مسحوق أسود فى جذوع خيرزان ملفوفة بحبال سميكة، وعند إشعالها، تشعل نار أسطوانية تشتعل إلى أن يسمع صوت انفجار كبير.

واستخدمت مهرجانات شنتو كتقليد لها الألعاب النارية لحماية الناس من الأرواح الشريرة والحظ السيئ، وتعتبر الألعاب النارية نشاطا أساسيا خلال الصيف فى اليابان، كما تستخدم الألعاب النارية المحمولة كقرابين للأضرحة المحلية إلى حين إطلاقها فى أيام المهرجانات.

يبرز هذا النوع من الألعاب النارية فى المجتمعات المحلية فى اليابان بشكل نادر، وتشكل العروض المثيرة للرجال أثناء وجودهم داخل رشقات النيران الزائرين فرصة رائعة .



استعراض خلال المهرجان



اطلاق الالعاب النارية



اطلاق النيران



الالعاب النارية ترتفع



الألعاب النارية



اليابانيون يشاركون فى المهرجان



انفجار الالعاب النارية



تصاعد الالعاب النارية



جانب من المهرجان فى اليابان



جانب من المهرجان



مهرجان الالعاب النارية



يابانى يحمل النيران