صور.. الاتحاد الدولى للصحافة العربية يكرم مدير مستشفى هيئة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أهدى ناصر السلامونى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للصحافة العربية درع الاتحاد للدكتور صفوت الرفاعى أبو النور مدير مستشفى هيئة قناة السويس، كما أهداه شهادة تقدير وكارنية عضوية الاتحاد تقديرا لجهوده فى خدمة العاملين وأسرهم فى هيئة قناة السويس، وكذلك بمناسبة نجاح المؤتمر الدولى الخامس لهيئة قناة السويس والخاص بأمراض القلب، والذى ترأسه الدكتور صفوت الرفاعى وعقد على مدى 3 أيام بمدينة الإسماعيلية فى الفترة من 18 إلى 20 يوليو الجارى.

ويذكر أن المؤتمر كان قد افتتحه الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس نيابة عن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة.

وخلال افتتاح المؤتمر قام الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس بتكريم عددا من الشخصيات منهم الدكتور محمد صبحى أستاذ القلب بجامعة الإسكندرية، وحسام قنديل رئيس قسم القلب بجامعة القاهرة ومنى أبوالسعود أستاذ القلب بجامعة عين شمس وفى لفتة إنسانية من هيئة قناة السويس تم تكريم العالم الراحل الأستاذ الدكتور انور بلبع أستاذ جراحة القلب بجامعة القاهرة والذى وافته المنية منذ عدة أيام وكان مشاركا فى المؤتمر.

كما أهدى الدكتور صفوت الرفاعي رئيس المؤتمر درع المؤتمر للفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس والمحاسب عاطف جرجس مدير إدارة للخدمات الطبية بهيئة قناة السويس.

وحضر المؤتمر نخبة من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية بمصر، وتناول عدداً من القضايا الطبية الهامة المتعلقة بطب القلب، وذلك من خلال 6 جلسات علمية رئيسية تخللها مجموعة من المحاضرات المتخصصة وورش العمل، بخلاف الجلسة الافتتاحية.

وركزت جلسات المؤتمر على مناقشة أبرز المستجدات فى مجال طب القلب والأوعية الدموية، حيث اهتمت الجلسة الأولى بطرق وآليات الوقاية من أمراض القلب، فيما ناقشت الجلسة الثانية كل ما هو جديد فى علاج ضغط الدم المرتفع، كما تناولت الجلسة الثالثة إحداث التكامل مع منظومة المؤتمرات الطبية ذات الصلة فى مجال التخصص وذلك من خلال مناقشة نتائج وتوصيات مؤتمر الإسكندرية للقلب، وتتناولت الجلسة الرابعة أعراض قصور وظائف عضلة القلب وكيفية التعامل مع حالات الفشل القلبى الحاد.

وتطبيقاً لمبدأ التفاعلية فى المؤتمرات العلمية استهدفت الجلسة الخامسة مناقشة مجموعة من الحالات المعقدة التى تم تسجيلها لحالات قسطرة على شرايين القلب بوحدة قسطرة القلب بمستشفى هيئة قناة السويس، فيما تتطرق الجلسة السادسة لأهمية الكشف المبكر لخلل وظائف البطين الأيسر للقلب فى مسيرة العلاج.