س و ج كل ما تحتاج معرفته عن تنسيق الشهادات الأجنبية × 17 معلومة

ينشر "اليوم السابع"، إجابات وزارة التعليم العالى النموذجية على أهم الأسئلة والاستفسارات التى وردت إليها بخصوص تنسيق الشهادات الأجنبية، الذى ينطلق يوم الثلاثاء المقبل ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

1 متى يتم البدء فى قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية؟

اعتبارا من الثلاثاء الماضى الموافق 24/7/2018 وحتى الأربعاء 15/8/2018، ثم تجرى عملية المراجعة تمهيدًا لإعلان نتائج القبول، التى تتم قبل بداية العام الجامعى؛ ليتمكن الطلاب من الانتظام فى كلياتهم ومعاهدهم من اليوم الأول للدراسة.

2 هناك بعض الشهادات التى يتأخر إعلان نتائجها، مثل: شهادة الثانوية الإنجليزية I.G.C.S.E. هل يعطى مكتب التنسيق الفرصة لمثل هؤلاء الطلاب لتقديم أوراقهم؟

نعم. يراعى مكتب التنسيق حالة هؤلاء الطلاب، ويمنحهم الفرصة الكاملة والوقت الكافى لتوثيق شهاداتهم وتقديمها له.

3 هل يمكن لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية أداء اختبارات القدرات خلال الفترة المحددة لطلاب الثانوية العامة المصرية؟

لا. حيث تخصص لهم مرحلة خاصة بهم، يتم الإعلان عنها فى موعدها المناسب.

4 ما هى آليات تسجيل الرغبات على شبكة الإنترنت، وكيفية تقديم ملف الأوراق لمكتب التنسيق؟

يتم الإعلان من خلال بيان صحفى عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية، وتجرى عملية تنسيق هؤلاء الطلاب على النحو التالي:-

يحضر الطلاب لمقر مكتب التنسيق لصرف الأوراق والنماذج ودليل مكتب التنسيق، ويحصل كل طالب على رقم سرى للدخول إلى موقع التنسيق على شبكة الإنترنت.

يقوم الطالب بالدخول على الموقع لتسجيل بياناته الأساسية ودرجاته ورغباته.

يقوم الطالب بطباعة ما قام بتسجيله على شبكة الإنترنت.

يجهز الطالب أوراقه وشهاداته بعد تصديقها، ثم يحضر إلى مكتب التنسيق لتقديم ملف أوراقه.

5 هل يتم صرف وقبول أوراق هؤلاء الطلاب بمكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة فقط، أم أنه توجد فروع أخرى للمكتب؟

يقوم مكتب التنسيق بصرف واستلام الأوراق من خلال الأماكن التالية:-

المكتب الرئيسى بالقاهرة: (المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، بمنطقة بين السرايات بالجيزة).

فرع الإسكندرية: (المدينة الجامعية للبنات بجامعة الإسكندرية، عزبة سعد، بسموحة؛ لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحرى).

فرع أسيوط: (مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية، لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى).

(ويمكن للطالب صرف وتسليم الأوراق بأى فرع من هذه الفروع الثلاث، طبقاً لرغبته).

6 ما الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية؟

شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات.

شهادة الميلاد المصرية.

المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولى أمره فى البلد الحاصل منه الطالب على شهادته الثانوية خارج مصر.

بالنسبة لجميع الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية، عليهم تقديم تسلسل دراسى كامل يفيد إتمام الطالب اثنتى عشرة سنة دراسية بنجاح، وهذا بالإضافة إلى الأوراق والنماذج التى سيتم صرفها لكل طالب من خلال مكتب التنسيق، حيث يقوم الطالب بتحريرها وإعادة تقديمها داخل المظروف.

7 متى سيتم البدء فى تطبيق قاعدة النسبة المرنة على طلاب الشهادات الأجنبية؟

سيتم تطبيق قاعدة النسبة المرنة فى حساب الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية بداية من العام الجامعى 2019/2020 أى الطلاب الذين سيتقدمون لمكتب التنسيق عام 2019 وذلك طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21/9/2015 والذى تم نشره فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية بعددها رقم 242 بتاريخ 27/10/2015.

8 هل تطبيق قاعدة النسبة المرنة على طلاب الشهادات الأجنبية سيؤثر على عدد الأماكن المخصصة لهؤلاء الطلاب؟

قاعدة النسبة المرنة هى أكثر الطرق عدالة لحساب الأماكن المخصصة للطلاب بالجامعات الحكومية، بحيث يكون هناك علاقة طردية بين عدد الطلاب المتقدمين وعدد الأماكن المخصصة لهم، فكلما زاد عدد الطلاب زادت عدد الأماكن المخصصة لهم على عكس طريقة النسبة الثابتة التى تحدد عددًا ثابتًا من الأماكن بغض النظر عن أعداد الطلاب المتقدمين، سواء أزادت أم قلت.

9 متى سيتم البدء فى تطبيق طريقة حساب المجموع الاعتبارى بحيث يكون الحد الأقصى 100% فقط على طلاب بعض الشهادات الأجنبية، مثل: الدبلومة الأمريكية، والبكالوريا الفرنسية، والثانوية الألمانية "الأبيتور"؟

صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 الصادر بتاريخ 21/9/2015 والذى تم نشره فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية بعددها رقم 242 بتاريخ 27/10/2015 والذى عدل حساب شهادة الدبلومة الأمريكية وكذلك الثانوية الكندية والثانوية الألمانية والبكالوريا الفرنسية ليكون الحد الأقصى للمجموع الاعتبارى لكل منها 100% فقط، على أن يطبق ذلك اعتبارًا من العام الجامعى 2019/2020 أى الطلاب الذين سيتقدمون لمكتب التنسيق عام 2019.

10 بالنسبة لمادتى Computer Science و I.T. هل هما مادتان منفصلتان يمكن دراستهما معاً أم يعتبران مادة واحدة؟

هاتان المادتان يعتبران مادة واحدة، ولا يمكن احتسابهما إلا مادة واحدة فقط داخل المواد الثمانية، وذلك فى حالة دراسة الطالب لهما معًا.

11 بالنسبة لمادتى الأحياء والأحياء البشرية هل هما مادتان منفصلتان يمكن دراستهما معاً أم يعتبران مادة واحدة ؟

هاتان المادتان منفصلتان، ولكن الأحياء من المواد الأساسية المؤهلة، أما مادة الأحياء البشرية فهى مادة مكملة، وليست مادة مؤهلة.

12 هل يتم احتساب كل من مادتى (English) و (English Litarture) معاً وهل تحل إحداهما محل الأخرى؟

كل من هاتين المادتين يمكن احتسابه مادة أساسية مؤهلة، ويمكن احتسابهما معًا، ويمكن أن تحل كل منهما محل الأخرى ضمن مجموعة المواد الثمانية المطلوبة.

13 فى حالة دراسة الطالب لمادة(First Language Arabic) هل يمكن اعتبارها بديلاً لامتحان مادة اللغة العربية الذى يجب أن يجتازه طلاب الشهادات الأجنبية على مستوى الثانوية العامة المصرية؟

فى حالة دراسة الطالب لمادة First Language Arabic يمكن احتسابها ضمن المواد الثمانية المطلوبة كمادة مكملة، ولكن لا يمكن اعتبارها بديلاً لامتحان مادة اللغة العربية الذى يجب أن يجتازه طلاب الشهادات الأجنبية بجانب مادتى التربية الدينية والمواد القومية على مستوى الثانوية العامة كشرط من شروط معادلة الشهادة.

14 هل سيتم قبول المحاولات التى أجراها الطلاب خارج الدولة التى حصلوا منها على شهادة الدبلومة الأمريكية؟

نعم. سيتم قبول هذه المحاولات، وذلك طبقاً لما قررته وزارة التربية والتعليم، وأقره المجلس الأعلى للجامعات.

15 هل سيتم تحويل درجات السات الجديد إلى قديم أم العكس عند قبول طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية هذا العام 2018؟

سيتم الاعتماد بقبول درجات السات الجديدة فقط هذا العام 2018 وفقا للجداول الصادرة من الكولدج بورد، والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

16 متى يسمح للطلاب بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات إلى موقع التنسيق؟

سيتم السماح للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات من موقع الكولدج بورد إلى موقع التنسيق الإلكترونى على كود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة فى الفترة التى يعلنها المكتب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى والبيان الإعلامى الذى سيصدر فى حينه.

17 بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة معادلة أجنبية من سنوات سابقة والتحقوا بالدراسة بجامعات أجنبية خارج مصر أو جامعات خاصة داخلها، ويرغبون فى نقل قيدهم إلى الجامعات الحكومية المصرية، هل هذا مسموح لهم، وما هى شروط نقل القيد؟

يتم نقل قيد هؤلاء الطلاب وفقًا للقرار الجمهورى رقم ( 354) لسنة 1991 وذلك وفقا للشروط التالية:-

يجب أن يكون الطالب مستوفيًا للحد الأدنى للقبول بالكلية المعنية التى يرغب فى التحويل إليها عام حصوله على المؤهل.

يتم التحويل مركزيًّا عن طريق مكتب التنسيق.

تقديم الأوراق المطلوبة لنقل القيد، وهى:

بيان حالة يوضح أن الطالب مقيد بالجامعة التى يدرس بها منذ التحاقه بها حتى العام الجامعى الذى يرغب فى نقل القيد فيه.

صورة كاملة من شهادات النجاح فى الشهادة الثانوية المعادلة الحاصل عليها.

شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.