س و ج.. الإجابات النموذجية على أهم أسئلة الطلاب حول تنسيق الشهادات العربية

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، إجابات وزارة التعليم العالى النموذجية على أهم الأسئلة والاستفسارات التى وردت إليها بخصوص تنسيق الشهادات العربية، الذى ينطلق يوم الثلاثاء المقبل ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

1.ما هى الشهادات العربية؟

هى شهادة انتهاء مرحلة الثانوية العامة بأحد البلدان العربية، ويتم معادلتها بشهادة الثانوية العامة المصرية.

2.ما هى الأوراق التى يتم صرفها للطلاب وأماكن صرفها؟

هى مظروف يحتوى على دليل القبول، بالإضافة إلى الرقم السرى ورقم الجلوس، الذى سيقوم الطالب باستخدامه للدخول على شبكة الإنترنت لتسجيل بياناته ورغباته والمواد التى درسها ودرجاته.

أماكن صرف الأوراق هي:

- المكتب الرئيسى بالقاهرة: (المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، بمنطقة بين السرايات بالجيزة).

- فرع الإسكندرية: (بمجمع الكليات بالشاطبى، مبني كلية الحقوق).

- فرع أسيوط: (مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية).

3.متى يتم صرف الأوراق؟

- اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018 حتى يوم الأربعاء 15/8/2018

4.ما هى آلية تسجيل الرغبات على شبكة الإنترنت؟

- بعد قيام الطالب بصرف الأوراق، يجب عليه تسجيل بياناته ورغباته، وأيضا المواد التى درسها والدرجات الحاصل عليها، وذلك على موقع التنسيق الإلكترونى بواسطة الرقم السرى ورقم الجلوس:

www.tansik.egypt.gov.eg www. .egypt.gov.eg

5. هل يقوم الطالب بإرفاق ما تم تسجيله على الإنترنت بالأوراق المقدمة لمكتب التنسيق؟

- يجب على الطالب طباعة رغباته والمواد التى درسها، والتى قام بتسجيلها على موقع التنسيق وورقة البيانات الأساسية، وإرفاقها مع باقى الأوراق بالمظروف، والذهاب مرة أخرى إلى مكتب التنسيق، وذلك طبقًا للمواعيد التى يحددها المكتب ويعلن عنها، مع ضرورة أن تكون جميع الشهادات أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية.

6. ما هى الأوراق المطلوب تقديمها لمكتب التنسيق؟

- أصل شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات.

- طلب الالتحاق (إستمارة 555 تنسيق أول ورقة بالدليل).

- شهادة الميلاد المصرية.

- المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولى أمره بالبلد الحاصل منه الطالب على شهادة الثانوية.

- نسخة مطبوعة من ترتيب الرغبات والمواد التى درسها الطالب، وجميع البيانات التى قام الطالب بتسجيلها على شبكة الإنترنت.

7.هل يتم الرجوع مرة أخرى إلى مكتب التنسيق بعد التسجيل على الإنترنت؟

- بعد استكمال الطالب جميع أوراقه والتسجيل على شبكة الإنترنت وطباعة ما تم تسجيله، وترتيب جميع الأوراق داخل المظروف الخاص بالمكتب يجب أن يتوجه الطالب إلى مكتب التنسيق مرة أخرى (لتسليم الأوراق) من خلال اللجان المخصصة لذلك داخل مكتب التنسيق، ولا تقبل الأوراق بالبريد، بل يجب أن تقدم باليد بواسطة الطالب أو ولى أمره أو أحد أقاربه بعد التأكد أن الشهادات المقدمة أصلية.

8. ما هى الخطوات المتبعة بعد تسليم الطالب ملفه؟

- سيتم استلام الملفات بعد فحصها مبدئيًّا بواسطة لجان الاستلام، وسيتم إعطاء كل طالب إيصال استلام، وهذا الإيصال ما هو إلا مجرد مستند يثبت فقط أن الطالب قد سلم أوراقه للمكتب، ويمكن أن يتم استدعاؤه لاستيفاء بعض التصديقات أو المستندات أو أى متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة، وفى حالة عدم قيام الطالب بذلك سيتم إيقاف ترشيحه، وحذف اسمه من قوائم المتقدمين.

9.ما موقف الطلاب الذين تأخروا عن مواعيد التقديم؟

- يتم ترشيحهم للكليات والمعاهد التى بها أماكن متبقية للشهادة الحاصلين عليها فقط، وبشرط استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهد.

10. هل يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة من سنوات سابقة التقدم إلى مكتب التنسيق؟

- لا. حداثة المؤهل فى جميع الشهادات المعادلة شرط أساسى لتقدم الطلاب إلى مكتب التنسيق.

11. هل يمكن لطلاب الشهادات المعادلة العربية أداء اختبارات القدرات خلال الفترة المحددة لطلاب الثانوية العامة المصرية؟

· لا.. حيث يخصص لهم مرحلة خاصة بهم يتم الإعلان عن موعدها.

12. ما هى كليات اختبارات القدرات التى يجب على الطالب اجتياز اختبار القدرات قبل الالتحاق بها؟

- (الفنون الجميلة "عمارة، فنون"، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الرياضية، التربية النوعية " شعبتى التربية الفنية، التربية الموسيقية " السياحة والفنادق، التمريض).

13. كيف يتم سحب بطاقة القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية؟ وما هي الأوراق المطلوبة؟

- على الطالب الذى يرغب فى أداء هذه الاختبارات التقدم للكلية مباشرة ومعه (البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة من شهادة النجاح، وعدد 2 صورة شخصية، والرسوم المقررة التي تحددها الكلية) حيث إن هذه الاختبارات تعقد مركزيًّا بكليات جامعة حلوان والتربية النوعية بجامعة القاهرة، ويتم شغل الأماكن المخصصة لهذه الكليات بأسبقية المجموع الكلي للدرجات من بين الطلاب الناجحين في اختبارات القدرات، وعلى الطلاب تسجيل هذه الكليات ضمن رغباتهم، حيث يتم ترشيحهم لهذه الكليات من خلال ما يسجلونه برغباتهم.

14. ما هى خطوات معادلة الشهادة العربية؟

- يجب على الطالب التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات (إدارة المعادلات) بوزارة التربية والتعليم بالآتى:

- تقرير مفصل عن النظم التعليمية الموجودة في البلد الصادر منه الشهادة متضمنًا "المراحل التعليمية، و سنوات كل مرحلة".

- تقرير مفصل عن مرحلة الثانوية من حيث المناهج وخطط الدراسة.

- بيان بالجامعات التى تقبل هذه الشهادة فى تلك الدول وفى خارجها.

- يجب أن تكون هذه التقارير صادرة من المستشار الثقافي المصري أو السفارة المصرية بالبلد الصادر منه الشهادة أو من المستشار الثقافي لهذا البلد في القاهرة.

- بعد إعلان نتائج الترشيح يتم الإعلان عن مواعيد وقواعد التحويلات المناظرة وغير المناظرة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

15. ما هى قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين المعاقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية؟

- الحصول على 50% على الأقل من المجموع الكلى للشهادة.

- يكون قبولهم فى كليات (الآداب، الحقوق) بالجامعات المصرية؛ بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية، وأن تمنعهم الإعاقة من الحركة أو تدوين المحاضرات.

- يتم قبولهم فى كليات (التجارة) بالجامعات المصرية؛ بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة، وأن تمنعهم الإعاقة من الحركة، ولا تمنعهم من تدوين المحاضرات.

- يتقدم هؤلاء الطلاب إلى الجامعة التى تقع فى نطاق محل إقامتهم مباشرة، على أن تقوم كل جامعة بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص الطلاب المعاقين؛ وتوزيع من تنطبق عليهم الشروط على الكليات المعنية.

16. ما هى كيفية قبول الطلاب المصريين المكفوفين الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية؟

- الحصول على 50% على الأقل من المجموع الاعتباري فى الشهادة (مع الأخذ فى الاعتبار أنه بالنسبة للشهادة الثانوية العامة السعودية يحسب المجموع الاعتبارى من شهادة المدرسة فقط).

- يكون قبولهم فى كليات (الآداب، دار العلوم، الألسن، الحقوق، الخدمة الاجتماعية) بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية.

- يتقدم هؤلاء الطلاب إلى الجامعة التي تقع في نطاق محل إقامتهم مباشرة، على أن تقوم كل جامعة بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص الطلاب المكفوفين وتوزيع من تنطبق عليهم الشروط على الكليات المعنية.

17. كيف يتم تحديد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات العربية المعادلة في الجامعات المصرية ؟

- يكون قبول هؤلاء الطلاب وفقا للضوابط التي تحددها قرارات المجلس الأعلى للجامعات والقرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن قبل كل عام جامعي، وتحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات الثانوية المعادلة العربية من الدول العربية في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية علي أساس النسبة المرنة، وهي: (نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية معادلة عربية إلي إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في نفس العام).

18. ما الخطوات التي يتبعها الطلاب الحاصلون علي الشهادات المعادلة العربية ويرغبون في الالتحاق بكليتي الحربية والشرطة ؟

- يتوجه الطالب إلى الكلية الحربية أو أكاديمية الشرطة ليحصل على ملف التقدم لها، ثم يتوجه بعد ذلك إلى مكتب التنسيق ومعه ملف التقديم، بالإضافة إلى أصل شهادة النجاح الثانوية؛ وذلك لحساب المجموع الاعتباري وتسليمه الخطاب المعتمد الدال على ذلك.

19. كيف يتم تحويل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة العربية والتحقوا بجامعات دول خارج مصر؟

- يتم تحويلهم طبقًا للقرار الجمهورى رقم (354) لسنة 1991 والذي ينص علي أن يكون الطالب مستوفيًا الحد الأدنى للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في التحويل إليها عام حصوله على المؤهل، ويكون التحويل مركزيًّا عن طريق مكتب التنسيق، والأوراق المطلوبة للتحويل هى:

- صورة من شهادة النجاح.

- شهادة الميلاد.

- إفادة دراسية من الكلية المقيد بها الطالب مدون بها أن الطالب مقيد عام التقدم لطلب التحويل.

20. ما هو موقف الطلاب المستنفدين لعدد مرات الرسوب بالكليات بمصر؟

- يتم قبول الطلاب المستنفدين لعدد مرات الرسوب بكليات (التجارة ـ الآداب ـ الحقوق ـ الخدمة الاجتماعية) نظام الانتساب الموجه فقط. والمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بشرط استيفاء المواد المؤهلة، والحد الأدنى عام الحصول على المؤهل .

21. كيف يتم حساب المجموع الاعتباري للشهادات العربية؟

- الشهادات المعادلة العربية (عدا المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين) لقسمي العلمي والأدبي يحذف من مجموع الطالب الدرجات الحاصل عليها في المواد (التربية الإسلامية، التفسير، التربية الرياضية، السلوك والمواظبة، التربية العسكرية والتربية الوطنية) " إن وجدت بالشهادة" أو يحذف فقط درجات المواد التي درسها منها، في حالة دراسة بعضها، ويحذف مجموع درجات النهاية الكبرى لهذه المواد من المجموع الكلي للشهادة.

- يحسب مجموع درجات باقي المواد الواردة بالشهادة وتنسيبها إلى مجموع درجات النهاية الكبرى لهذه المواد.