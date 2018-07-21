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س وج: كيف تتحول من عاطل لصاحب أملاك بمشروع الظهير الزراعى بالوادى الجديد؟

السبت، 21 يوليه 2018 11:39 ص
س وج: كيف تتحول من عاطل لصاحب أملاك بمشروع الظهير الزراعى بالوادى الجديد؟ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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حقق مشروع الظهير الزراعى بالوادى الجديد نجاحا كبيرا على مستوى مراكز المحافظة بعد إطلاق اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم مبادرة لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال تخصيص مساحات من الأراضى بنظام حق الانتفاع لمجموعة من الشباب لاستصلاحها واستزراعها بواقع 200 فدان لكل قرية كمرحلة أولى قابلة للتوسع حتى 1000 فدان حسب احتياج شباب كل قرية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من غير العاملين من شباب الخريجين.

وفى أسئلة وأجوبة نتناول كيفية الاستفادة من المشروع حتى يمكن لكل شاب أن يتحول من عاطل عن العمل إلى صاحب أملاك ومساهم فى شركة معتمدة فى الاستصلاح الزراعى.

س : ما هو مشروع الظهير الزراعى؟

ج : هو امتداد جديد للظهير القروى القديم فى كل قرية من خلال استصلاح مساحات جديدة من الاراضى وتخصيصها لصالح الشباب وفقا لعدد من الشروط والآليات التى تم الاتفاق عليها .

س : من هو صاحب فكرة المشروع؟

ج : صاحب الفكرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والذى طرحها كمبادرة لتوظيف الشباب كصغار مستثمرين بعيدا عن القطاع الحكومى، ووجه بتيسير كافة الإجراءات للتنفيذ الفعلى.

س : ما هى فكرة المشروع ؟

ج : فكرة المشروع عبارة عن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة لصالح عدد من شباب كل قرية ضمن المبادرة بما لايقل عن 200 فدان يتم تقسيمها على حوالى 40 شابا من شباب الخريجين على أن يكونوا ضمن هيكل تنظيمى فى شركة مساهمة ومشهرة فعليا .

س: كيف يتم التقديم للاشتراك فى المشروع والاستفادة منه؟

يتم التقديم فى الوحدات المحلية القروية من خلال التسجيل بالأسماء وفقا للشروط المعلن عنها منذ اطلاق المشروع .

س: ما هى شروط التقديم؟

ج : شروط التقديم تتمثل فى أن يكون المتقدم من أهالى القرية التى يتم تنفيذ المشروع بها ومقيم بها إقامة دائمة، وألا يكون مستفيدا بوظيفة حكومية أو خاصة أو يكون سبق له الاستفادة من أى مشروعات طرحتها المحافظة ضمن الاستصلاح الزراعى بجانب الشروط التقليدية المعروفة، ومنها أن يكون مؤديا الخدمة العسكرية أو معافا منها وغير مطلوب على ذمة قضايا مخلة ..إلخ

س : كيف يتم تأسيس الشركة المساهمة وهل يتحمل الشاب أى أعباء مالية؟

ج : يتم تأسيس الشركات المساهمة بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال الوحدات المحلية التى تقوم بمخاطبة الاجهزة المعنية بإنهاء كافة الاجراءات المتبعة فى تأسيس الشركات المساهمة على أن يتم سداد قيمة التأمين الخاص بالشركة على نفقة المنتفعين لحين الاستفادة من القروض التى يتم توفيرها لصالح الشباب للبدء فى المشروع حيث يتم تمويل المشروع بالكامل بنظام القروض الميسرة من البنوك .

س: كيف يصبح الشاب مالكا للأرض فى المشروع ؟

ج : الملكية تكون بنظام الأسهم فى المشروع حيث يتم تقسيم مساحات الأراضى إلى 200 سهم بواقع سهم لكل فدان حيث يحصل كل شاب على 5 اسهم يتم تملكها بعد مرور الفترة القانونية لنظام الايجار كحق انتفاع، وبعد نجاح المشروع فى الانتاج الزراعى يحق للشركة ان تمتلك الأراضى.


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