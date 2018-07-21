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سوريا تدين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلى على "قانون القومية اليهودية"

السبت، 21 يوليه 2018 11:48 ص
سوريا تدين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلى على "قانون القومية اليهودية" الرئيس السورى بشار الأسد
دمشق (أ ش أ)
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أدانت سوريا اليوم السبت، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلى على ما يسمى "قانون القومية الإسرائيلى"، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولى واعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى فى وطنه من خلال استهداف وجوده القومى والحضارى والإنسانى فى فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين قوله : "إن سوريا تدين القانون الذى يكرس عنصرية الكيان الصهيونى من خلال منظومة فصل عنصرى"، لافتا إلى أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس جاء بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للمضى فى سياستها العدوانية والعنصرية.

وأضاف المصدر أن بلاده تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته لإجهاض هذا القانون المناقض لكل المبادىء التى قامت عليها شرعية الأمم المتحدة وحماية الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطينى على أرضه بما فيها حق العودة.

 


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